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Еще один клуб УПЛ летом попрощается с главным тренером

Премьер-лига
Обновлено

Тренерский "переворот" в УПЛ продолжается

Еще один клуб УПЛ летом попрощается с главным тренером

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов по окончанию сезона покинет полтавский клуб. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, между тренеров и специалистом есть договоренность, что тренер "доведет" команду до конца сезона, постарается оставить ее в УПЛ, после чего покинет клуб.

Также отмечается, что финансовая ситуация в "Ворскле" остается крайне тяжелой. Долги по зарплате игрокам остаются в размере нескольких месяцев, хотя их и обещают выплатить в дальнейшем. На данный момент футболистам платят только премиальные за каждое набранное очко в УПЛ.

Ну и напомним, что "Ворскла" завершила регулярный УПЛ на 13-м месте, и теперь в переходных матчах за право остаться в элите сыграет с "Кудровкой".

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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