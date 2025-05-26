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Еще один клуб УПЛ летом попрощается с главным тренером
Тренерский "переворот" в УПЛ продолжается
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "
По данным источника, между тренеров и специалистом есть договоренность, что тренер "доведет" команду до конца сезона, постарается оставить ее в УПЛ, после чего покинет клуб.
Также отмечается, что финансовая ситуация в "Ворскле" остается крайне тяжелой. Долги по зарплате игрокам остаются в размере нескольких месяцев, хотя их и обещают выплатить в дальнейшем. На данный момент футболистам платят только премиальные за каждое набранное очко в УПЛ.
Ну и напомним, что "Ворскла" завершила регулярный УПЛ на 13-м месте, и теперь в переходных матчах за право остаться в элите сыграет с "Кудровкой".
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