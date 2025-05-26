Еще один клуб УПЛ летом попрощается с главным тренером

Главный тренер " Ворсклы " Юрий Максимов по окончанию сезона покинет полтавский клуб. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, между тренеров и специалистом есть договоренность, что тренер "доведет" команду до конца сезона, постарается оставить ее в УПЛ, после чего покинет клуб.

Также отмечается, что финансовая ситуация в "Ворскле" остается крайне тяжелой. Долги по зарплате игрокам остаются в размере нескольких месяцев, хотя их и обещают выплатить в дальнейшем. На данный момент футболистам платят только премиальные за каждое набранное очко в УПЛ.

Ну и напомним, что "Ворскла" завершила регулярный УПЛ на 13-м месте, и теперь в переходных матчах за право остаться в элите сыграет с "Кудровкой".