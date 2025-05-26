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Матчи плей-офф за Премьер-Лигу сезона 2025/26. УПЛ утвердила даты, время начала и стадионы
Ворскла сыграет с Кудровкой, а Левый Берег - с Металлистом 1925
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей плей-офф за право участия в
Плей-офф
29 мая (четверг)
"Кудровка" - "Ворскла" 15:30
"Левый Берег" - "Металлист 1925" 18:00
1 июня (воскресенье)
"Ворскла" - "Кудровка" 13:00
"Металлист 1925" - "Левый Берег" 15:30
Также отмечается, что свой домашний матч "Кудровка" будет играть в Киеве на стадионе "Оболонь", а оба матча "Левого Берега" и "Металлиста 1925" будут проходить на стадионе "Левого Берега".
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