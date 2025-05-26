Матчи плей-офф за Премьер-Лигу сезона 2025/26. УПЛ утвердила даты, время начала и стадионы

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей плей-офф за право участия в Премьер-Лиге сезона 2025/26 .

Плей-офф

29 мая (четверг)

"Кудровка" - "Ворскла" 15:30

"Левый Берег" - "Металлист 1925" 18:00

1 июня (воскресенье)

"Ворскла" - "Кудровка" 13:00

"Металлист 1925" - "Левый Берег" 15:30

Также отмечается, что свой домашний матч "Кудровка" будет играть в Киеве на стадионе "Оболонь", а оба матча "Левого Берега" и "Металлиста 1925" будут проходить на стадионе "Левого Берега".