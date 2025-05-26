Ряд основных игроков Ворсклы летом покинут команду

В связи с тяжелым финансовым положением "Ворскла" этим летом будет готова продать сразу нескольких ведущих игроков команды. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Так, как уже сообщалось ранее, на продажу будет выставлен малийской вингер Ибрахим Кане, к которому проявляют интерес "Динамо" и "Колос".

Уже как о свершившимся факте можно говорить о переходе в "Металлист 1925" правого защитника полтавчан Ильи Крупского.

Кроме этого, команду покинет и защитник Евгений Павлюк, который также перейдет в "Металлист 1925" и об этом якобы уже есть договоренность.

Также на правах свободных агентов, так как у них заканчиваются контракты, уйдут голкипер Павел Исенко и хавбек Даниил Хрипчук. Но, несмотря на то, что эти два футболиста уйдут бесплатно, "Ворскла" планирует получить за них платеж за воспитание молодых игроков, и это может быть сумма в пределах 700 тысяч евро за обеих игроков.

Ну и напомним, что "Ворскла" завершила регулярный УПЛ на 13-м месте, и теперь в переходных матчах за право остаться в элите сыграет с "Кудровкой".