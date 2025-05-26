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Несмотря на вылет Черноморца, Одесса в следующем сезоне может сохранить футбол уровня УПЛ
Есть интересный вариант от новичка УПЛ
Фото Павла Кубанова - УАФ
Один из клубов Первой лиги, который повысится в классе, хочет играть свои домашние матчи в УПЛ следующего сезона в Одессе на стадионе "Черноморец".
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Таким образом, несмотря на вылет "
Что это за клуб, инсайдер не назвал.
Напомним, что из Первой лиги в УПЛ напрямую поднялись "Эпицентр" и "Полтава", а в переходных матчах сыграют "Металлист 1925" и "Кудровка".
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