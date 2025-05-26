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Несмотря на вылет Черноморца, Одесса в следующем сезоне может сохранить футбол уровня УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Есть интересный вариант от новичка УПЛ

Несмотря на вылет Черноморца, Одесса в следующем сезоне может сохранить футбол уровня УПЛ

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Один из клубов Первой лиги, который повысится в классе, хочет играть свои домашние матчи в УПЛ следующего сезона в Одессе на стадионе "Черноморец".

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Таким образом, несмотря на вылет "Черноморца" в Первую лигу, футбол элитного уровня в Одессе может сохраниться и в следующем сезоне.

Что это за клуб, инсайдер не назвал.

Напомним, что из Первой лиги в УПЛ напрямую поднялись "Эпицентр" и "Полтава", а в переходных матчах сыграют "Металлист 1925" и "Кудровка".

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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