Несмотря на вылет Черноморца, Одесса в следующем сезоне может сохранить футбол уровня УПЛ

Один из клубов Первой лиги, который повысится в классе, хочет играть свои домашние матчи в УПЛ следующего сезона в Одессе на стадионе "Черноморец".

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Таким образом, несмотря на вылет " Черноморца " в Первую лигу, футбол элитного уровня в Одессе может сохраниться и в следующем сезоне.

Что это за клуб, инсайдер не назвал.

Напомним, что из Первой лиги в УПЛ напрямую поднялись "Эпицентр" и "Полтава", а в переходных матчах сыграют "Металлист 1925" и "Кудровка".