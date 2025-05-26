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Маркевич: Карпаты сами виноваты, Полесью просто повезло с 4-м местом

Премьер-лига

Мирон Богданович порассуждал о борьбе за 4-е место в УПЛ

Маркевич: Карпаты сами виноваты, Полесью просто повезло с 4-м местом

Полісся

Новина українською

Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич проанализировал борьбу за 4-е, еврокубковое место в УПЛ, которую в последнем туре "Полесье" выиграло у "Карпат" и "Кривбасса".

"Карпаты" сами виноваты, что не смогли воспользоваться таким прекрасным шансом – пробиться в еврокубки. Хотя во Львове были очень серьезные надежды, что команда сможет этим порадовать поклонников. Но в тоже время, нужно понимать, что в таком составе львовяне выступают первый сезон, но при этом, до последнего тура они претендовали на заветное четвертое место…

Что касается четвертого места "Полесья", то, на мой взгляд, житомирянам просто повезло. Команда не демонстрирует содержательный футбол. Я не хочу никого обидеть, но в "Полесье" много отыгранных исполнителей, я бы процентов на 50 поменял бы состав. Коллектив действует простенько, нет каких-то продуманных комбинаций. Складывается впечатление, что надежда только на стандарты. С такими затратами, нужно как минимум бороться за тройку призеров. Серьезный результат достигается, когда есть классный президент, хороший спортивный директор и квалифицированный наставник", - сказал Маркевич.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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