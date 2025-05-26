Акценты. Движение вниз: итоги сезона УПЛ глазами зрителя

Последние лет двадцать смотрю Чемпионат Украины системно, и уже более десяти лет - практически каждый матч. В прошедшем сезоне, так случилось, что не видел игры одного тура, да в последнем сознательно сосредоточился лишь на той половине, что имела турнирный смысл. Наверное, все это дает право на итоговые впечатления.

Если коротко - это был самый слабый чемпионат страны на моей памяти. Если говорить об общей картине, то разочаровал примерно каждый третий тур из увиденных, а это непозволительно много. Нередко страдала результативность, и боюсь, что процент голов, забитых из-за нелепых ошибок, будет неприлично высок.

Размышления у турнирной таблицы также оптимизма не добавляют, если не наоборот. На мой взгляд, записать себе сезон в актив могут лишь пять команд из шестнадцати. Кроме двух лучших команд УПЛ, это “Карпаты”, “Оболонь” и, с учетом серьезных кадровых потерь - “Рух”. Остальные либо регрессировали, либо топтались на месте.

Если команда, которую в Европе, как бы это помягче выразиться, в хвост и в гриву, проходит сезон без единого поражения, говорит ли это в пользу Лиги? Даже если той Европой жертвовали сознательно, и самоцелью была третья звездочка. Ну не ждать же нам всерьез прохода в Лигу чемпионов? Ведь сильнее-то “Динамо” не стало.

Во многих случаях оно выглядело явно сильнее своих соперников, но хватало и таких матчей, где было вполне уязвимым, а обыграть его таки не смог никто. А чьи иллюзии борьбы за чемпионство не развеяла несостоятельность “Шахтера”, тот должен был все понять после двух поединков команды Шовковского с “Александрией”.

Команда Ротаня прыгнула выше головы, а клуб сенсационно откусил столько, сколько, кажется, не в состоянии проглотить. Если отбросить журналистскую шумиху вокруг мифического “ротань-стайла” (ну работа у них такая), то мы увидели добротную, организованную, хорошо обученную и уверенную в себе команду, не более.

В сильных лигах такие обычно подпирают группу лидеров. Но случаются и “бабочки-одногодки”. “Александрия” методично и старательно собирала очки там, где их разбазаривали более амбициозные конкуренты. Отдавая ей должное, теперь давайте посмотрим, кто ее будет тренировать дальше, и кто останется в команде.

И если к осени от триумфального состава останутся лишь воспоминания, а в Европе мы из лесу выйдем и сразу зайдем, то будет ли это говорить в пользу УПЛ?

С “Шахтером” все просто: тренер явно не соответствовал ни аппетитам клуба, ни сильнейшему составу в Лиге. И как только “Динамо” возглавил как раз адекватный его нынешним возможностям коуч, а “Александрия” дозрела на положенный третий год, все вышло наружу.

Но что это нам говорит о силе УПЛ? Когда Фаворит Фаворитыч фактически скатывается на общий средний уровень, и отличить от других его порой можно только по большему количеству нездешних смуглых ребят. И сколько времени понадобится новому тренеру, чтобы “Шахтер” мог хоть как-то конкурировать в той же Лиге Европы?

Восхищаемся борьбой за четвертое место - квалифайн Лиги конференций? А никого не смущает тот факт, что ни один из претендентов в решающем туре не сумел выиграть? Да что там в решающем! Знаете, сколько очков из 15 возможных они набрали в пяти последних турах? “Карпаты” - 7, “Полесье” и “Кривбасс” - по 6.

А когда вышедшая в фавориты этой гонки команда проигрывает оба последних матча соперникам, которые уже просто доигрывают сезон (даже при условии стимулирования третьей стороной) - это говорит в пользу УПЛ? И все же для пришедших из Первой лиги “Карпат” этот чемпионат должен пойти в плюс. В первую очередь, по игре.

“Кривбасс” стал слабее, в сравнении с прошлым сезоном, и сдал позиции. Но я не стал бы бросать в него камни: сказался проклятый прифронтовой статус клуба, да и Вернидуб, как к нему ни относись, выжал, что смог. Но, рассуждая со спортивной точки зрения, имеем потерю Лигой еще недавно бодрой боевой единицы.

В “Полесье” в футбол пытаются играть деньги. Иногда получается. Но его результаты явно не соответствуют амбициям. А если правда, что Ашура убрали лишь потому, что он сам “берега потерял”, то тут я умолкаю - без комментариев. Но ощущение, что в клубе рулят “семеро с ложкой” пока никуда не пропало.

На выходе имеем еще одну проблемную команду в Европе - с новым тренером и с сомнительными игровыми перспективами. Я бы сказал, что команды, как законченного продукта, здесь все еще нет. И вот же, на носу классический третий год для созревания, а в Житомире - тренерские дабл-грабли. На что надеяться?

И вроде появился новый крепкий клуб в УПЛ, а реального толку от него пока немного.

“Заря”, при всех периодических комплиментах в ее адрес, тоже занимает не то место, которого ей хотелось бы. После ван Леувена команда однозначно откатилась вниз и выбыла из числа борцов за Европу. Еще одна потеря. И мне, если честно, пока сложно представить ее в роли главнее крепкого середняка.

Она мало чем убедительнее того же “Руха”, в одночасье лишившегося “мозгов и зубов”, которые, по большому счету, прозябают сейчас в “Карпатах”. То есть, их эта четверка не усилила, тогда как “Рух” без нее ощутимо потерял в игровом потенциале. Но несмотря на это без сверхусилий удержался в верхней половине таблицы.

Как с гуся вода. Это говорит о тренерских качествах Пономарева, о том, что лично я рано “похоронил” эту самобытную команду. Но только не о силе Лиги, где такое возможно.

В феврале я попытался спрогнозировать итоговые места в турнирной таблице для всех команд. Видимо, вдохновленный успехом год назад - когда удалось угадать аж десять позиций, в том числе и семь первых мест. Так вот, на сей раз в верхней восьмерке смог “вычислить” лишь чемпионство “Динамо” да шестое место “Карпат”.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 30 20 10 0 61-19 70 2 ФК Александрия 30 20 7 3 46-22 67 3 Шахтер 30 18 8 4 69-26 62 4 Полесье 30 12 12 6 38-28 48 5 Кривбасс 30 13 8 9 34-26 47 6 Карпаты 30 13 7 10 42-36 46 7 Заря 30 12 4 14 34-39 40 8 Рух 30 9 11 10 30-27 38 9 Верес 30 9 9 12 33-44 36 10 Колос 30 8 12 10 27-25 36 11 Оболонь 30 8 8 14 19-43 32 12 ЛНЗ 30 7 10 13 25-37 31 13 Ворскла 30 6 9 15 24-38 27 14 Левый Берег 30 7 5 18 18-39 26 15 Ингулец 30 5 9 16 21-47 24 16 Черноморец 30 6 5 19 20-45 23

Проанализируем это? Второе место я отводил “Шахтеру”, обосновывая это так: “Нет и тени сомнения в том, что “Шахтер” обойдет “Александрию”. Новый виток бразилизации “Ахметико Минейро” просто обязывает к этому команду Пушича в отсутствие “второго фронта” в Европе”. Подвел Пушич, еще слабее оказался.

“Судя по всему, нелегко придется “Кривбассу”. Однако с умением Вернидуба лепить команду из подручных средств и выжимать из нее максимум, думаю: ему вполне по силам застолбить за собой нынешнее четвертое место”. Тут я сам виноват, и никто мне не доктор: преступно недоучел ключевой фактор войны.

“Заря” Бартуловича представляется типичным крепким середняком, которому уготовано восьмое место”. Не исключено, что тут меня непредсказуемо подставил некто со стороны, благодаря которому команда могла быть простимулирована в последнем туре. И в итоге финишировала ступенькой выше.

“Обескровленный “Рух” не может не рухнуть. Вопрос в том, как низко он опустится. Созданного осенью задела должно хватить на то, чтобы финишировать выше неблагополучных или не дозревших до большего конкурентов. А это на сегодня - 11-е место”. Вот тут меня макнули по полной. Повторяться не буду: см. выше.

А подвел здесь, прежде всего ЛНЗ, которому я отводил место в восьмерке лучших. Так что свое фиаско я по праву разделю с переоцененным мною Григорчуком. Но о нем в следующий раз.

Вижу, беседа наша затянулась, и, пожалуй, стоит разделить ее на две части. Окончание следует…

Фото - UA-Футбол