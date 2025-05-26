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Леоненко - о чемпионстве Динамо: Как можно праздновать чемпионство в первенстве водокачки?

Премьер-лига

А вот и экспертное мнение подъехало

Леоненко - о чемпионстве Динамо: Как можно праздновать чемпионство в первенстве водокачки?

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, поделился мыслями о нынешнем сезоне киевлян – провале в еврокубках и итоговым чемпионстве.

– "Динамо" полностью провалило еврокубки и свалило все на то, что "мы полностью сосредоточились на чемпионате». Это смешно, но действительно очень грустно. Случайно у наших клубов может что-то получиться, а закономерно – никогда.

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Задайте от меня простой вопрос Игорю Михайловичу: "Если вы сосредоточились на чемпионате, то почему в еврокубки лезете?!». Может, и Кубок вы проиграли, потому что на чемпионате сосредоточились? Здесь можно много шутить над Игорем Михайловичем, но я этого не буду делать.

Если проиграешь, то просто нужно объяснить причину, а не придумывать отмазку.

- Смотрели награждение "Динамо" с чемпионством ? Семьи игроков вышли на поле, Андрей Ярмоленко был вместе с родителями, Яна Суркис и Кристиан Биловар – с новорожденным сыном. Классные эмоции!

– Ну, мы прямо как европейцы, только темных очков не хватало. Сами ничего придумать не могут! Я вообще не понимаю, как можно праздновать чемпионство в первенстве водокачки? Еврокубки покажут уровень нашего чемпионата. Хочется, чтобы наши команды не мучились, а играли. Поверьте, о чемпионстве все сразу забудут, если плохо сыграют в еврокубках.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
26.05.2025 в 18:40
Человек говорящий правду всегда будет только позиционировать себя как эксперт, никогда не дойдя до просто эксперта. Вы бы уже не позорились с такими формулировками. Он был звездой первой величины в своё время и может быть экспертом без всякого позиционирования.
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Комментарии 2
tolina-ystas (Краматорск)
26.05.2025 в 18:40
Человек говорящий правду всегда будет только позиционировать себя как эксперт, никогда не дойдя до просто эксперта. Вы бы уже не позорились с такими формулировками. Он был звездой первой величины в своё время и может быть экспертом без всякого позиционирования.
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Не люблю футбол (Хорол)
26.05.2025 в 18:08
Чемп слабенький звичайно...в табл.коеф.займаємо своє місце.
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