Леоненко - о чемпионстве Динамо: Как можно праздновать чемпионство в первенстве водокачки?

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, поделился мыслями о нынешнем сезоне киевлян – провале в еврокубках и итоговым чемпионстве.

– "Динамо" полностью провалило еврокубки и свалило все на то, что "мы полностью сосредоточились на чемпионате». Это смешно, но действительно очень грустно. Случайно у наших клубов может что-то получиться, а закономерно – никогда.

Задайте от меня простой вопрос Игорю Михайловичу: "Если вы сосредоточились на чемпионате, то почему в еврокубки лезете?!». Может, и Кубок вы проиграли, потому что на чемпионате сосредоточились? Здесь можно много шутить над Игорем Михайловичем, но я этого не буду делать.

Если проиграешь, то просто нужно объяснить причину, а не придумывать отмазку.

- Смотрели награждение "Динамо" с чемпионством ? Семьи игроков вышли на поле, Андрей Ярмоленко был вместе с родителями, Яна Суркис и Кристиан Биловар – с новорожденным сыном. Классные эмоции!

– Ну, мы прямо как европейцы, только темных очков не хватало. Сами ничего придумать не могут! Я вообще не понимаю, как можно праздновать чемпионство в первенстве водокачки? Еврокубки покажут уровень нашего чемпионата. Хочется, чтобы наши команды не мучились, а играли. Поверьте, о чемпионстве все сразу забудут, если плохо сыграют в еврокубках.