"Возможно, согласятся Динамо или Шахтер", - Верес назвал двух соперников на летних сборах

Ровенский " Верес ", который уже завершил свой сезон в УПЛ, уже начал планировать подготовку к сезону следующему. В клубе уже назвали имя двух соперников, с которыми летом проведут спарринги.

Так, 29 июня команда Ровно встретится с перволиговой "Нивой" Тернополь, а 5 июля – с "Колосом". Оба поединка пройдут на стадионе "Авангард" в Ровно.

"Сейчас ведем переговоры со всеми клубами УПЛ. Если говорить о топ-соперниках – возможно, "Динамо", или "Шахтер" дадут свое согласие на такую игру, если они будут готовиться в то время в Украине. Сейчас у нас уже есть два подтвержденных спарринга. Оба сыграем дома, на стадионе "Авангард". 29-го июня – "Нива" (Тернополь), а 05-го июля – "Колос" (Ковалевка)", – сказал Шандрук.

Напомним, что "Верес" занял итоговое 9-е место в УПЛ сезона 2024/25.