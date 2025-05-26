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"Возможно, согласятся Динамо или Шахтер", - Верес назвал двух соперников на летних сборах
Часть подготовки к сезону Верес проведет в Украине
nkveres.com
Ровенский "
Так, 29 июня команда Ровно встретится с перволиговой "Нивой" Тернополь, а 5 июля – с "Колосом". Оба поединка пройдут на стадионе "Авангард" в Ровно.
"Сейчас ведем переговоры со всеми клубами УПЛ. Если говорить о топ-соперниках – возможно, "Динамо", или "Шахтер" дадут свое согласие на такую игру, если они будут готовиться в то время в Украине.
Сейчас у нас уже есть два подтвержденных спарринга. Оба сыграем дома, на стадионе "Авангард". 29-го июня – "Нива" (Тернополь), а 05-го июля – "Колос" (Ковалевка)", – сказал Шандрук.
Напомним, что "Верес" занял итоговое 9-е место в УПЛ сезона 2024/25.
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