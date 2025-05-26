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Карпаты могут вернуть из Польши опытного украинского голкипера

Премьер-лига
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Львовский клуб заинтересовался опытным Богданом Сарнавским

Карпаты могут вернуть из Польши опытного украинского голкипера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер польской "Лехии" из Гданьска Богдан Сарнавский может вернуться в украинский чемпионат.

Как сообщает Sport.ua, в услугах 30-летнего вратаря заинтересованы "Карпаты".

Напомним, что за два года в "Лехии" кипер провел всего 14 матчей – все они пришлись на сезон-2024/25.

До переезда в Польшу Сарнавский в украине играл за киевский "Арсенал", "Шахтер", "Ворсклу", "Верес", ФК "Львов", "Днепра-1" и "Кривбасс". Кроме украинских клубов кипер также успел поиграть за "Хапоэль" Тель-Авив.

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Богдан Сарнавский Лехия (Гданьск) Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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