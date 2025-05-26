Карпаты могут вернуть из Польши опытного украинского голкипера

Украинский голкипер польской "Лехии" из Гданьска Богдан Сарнавский может вернуться в украинский чемпионат.

Как сообщает Sport.ua, в услугах 30-летнего вратаря заинтересованы " Карпаты ".

Напомним, что за два года в "Лехии" кипер провел всего 14 матчей – все они пришлись на сезон-2024/25.

До переезда в Польшу Сарнавский в украине играл за киевский "Арсенал", "Шахтер", "Ворсклу", "Верес", ФК "Львов", "Днепра-1" и "Кривбасс". Кроме украинских клубов кипер также успел поиграть за "Хапоэль" Тель-Авив.