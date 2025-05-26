Вице-президент Ворсклы: Разрываю все отношения с СК Полтава - они наложили нам на голову

Вице-президент " Ворсклы " Олег Лысак отреагировал на информацию о том, что СК "Полтава" пробовал заявить стадион имени Бутовского как домашнюю арену на следующий сезон в УПЛ, при этом не уведомив об этом "Ворсклу".

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Отметим, что стадион Бутовского, по данным источников, находится в городской собственности но до окончания действия военного времени находится в полноправной аренде "Ворсклы", с которой в первую очередь и должны согласовывать третьи стороны возможность использования.

- Информация, которая распространяется, – правдива. О том, что "Полтава" арендовала стадион и собирается его с нами делить, я узнал в четверг из письма от УАФ. В Ассоциации попросили подтвердить эту информацию, чего я, конечно же, не сделал.

— То есть по поводу главной арены города с вами даже переговоров никто не вел?

- Нет. И это со стороны "Полтавы" очень непорядочно. Знаете, можете так и написать – я разрываю все отношения с этим клубом. Они играли у нас на стадионе "Молодежный" за минимальную цену из всех возможных, я и "Ворскла" всегда шли им навстречу. Они же нам сейчас просто наложили на голову. На стадионе "Ворскла" им. Алексея Бутовского базируется взрослая команда, женская команда, команда U-19. Нельзя просто так взять и в последний момент добавить дополнительную команду, которая здесь будет постоянно играть. Мы живем в маленьком городе, все друг друга знаем. Однако вместо того чтобы планомерно и заранее договариваться, они вот так за спиной хотят поставить нас в неудобное положение. Вы же прекрасно знаете, кто это делает. Знаете этого "великого менеджера" Станислава Майзуса… "Полтава" что-то там как-то интерпретирует, но это их проблемы.

— Что означает "разрываю все отношения с СК "Полтава"?

- Я готов даже в юридической плоскости аннулировать все наши соглашения по стадиону "Молодежный". Возможно, тогда вместо кулуарных игр будут какие-то переговоры.

— Пользуясь случаем, не могу не спросить, что с трансферными банами?

— Мы их погасим. Могу вас в этом заверить