ЛНЗ после увольнения Григорчука заявил об изменении вектора развития клуба

После увольнения главного тренера ЛНЗ Романа Григорчука президент клуба Виктор Кравченко рассказал об изменении дальнейшей стратегии.

"Уважаемые болельщики, партнеры и все, кто горячо поддерживает ФК ЛНЗ.

Прежде всего, хочу искренне извиниться за этот сезон. Мы отдаем себе отчет, что результаты были далеко не теми, на которые мы все рассчитывали. Это был непростой период, и я как президент клуба беру всю ответственность за этот сезон лично на себя.

В то же время хочу поблагодарить каждого из вас — за поддержку, за веру и терпение. В моменты, когда команде было тяжелее всего, Вы оставались рядом. Особенно хочу поблагодарить наших самых пылких фанатов – нашего ультраса.

Также сегодня мною было принято решение: с Василия Каюка снята приставка "исполняющий обязанности", и теперь он — официально генеральный директор ФК ЛНЗ.

Вместе с генеральным директором мы приняли решение изменить вектор дальнейшего развития клуба. Новая стратегия заключается в том, что у нас есть определенный путь развития, по которой основная команда будет постепенно подходить к самым высоким результатам. Эти шаги будут системными, продуманными и стратегически обоснованными. Для реализации новой стратегии уже подобрано новый тренерский штаб. В ближайшее время ждите официальной информации в клубных медиа.

Мы и дальше будем инвестировать в развитие молодежи, прежде всего в нашу академию. С сегодняшнего дня с Алексея Позднякова также снимается приставка "исполняющий обязанности" и теперь он – новый спортивный директор академии. Академия – фундамент, на котором будет строиться наше будущее.

Наша главная цель – радовать черкасчан. Этот край заслуживает достойной команды уровня Премьер-лиги, и мы сделаем все, чтобы это доверие оправдать. Еще раз благодарю всех, кто с нами. Мы начинаем новый этап", - сказал Кравченко.