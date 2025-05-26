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Президент СК Полтава: Все документы по стадиону в порядке, очень хотим, чтобы в Полтаве было полтавское дерби

Премьер-лига

Позиция СК Полтава относительно скандала со стадионом Бутовского

Президент СК Полтава: Все документы по стадиону в порядке, очень хотим, чтобы в Полтаве было полтавское дерби

скриншот youtube

Новина українською

Президент СК "Полтава" Сергей Иващенко вы сказал свое видение ситуации со стадионом "Ворскла" им. Бутовского, который клуб подал в УАФ как основной на следующий сезон УПЛ без ведома "Ворсклы".

После этого факта вице-президент Олег Лысак заявил, что разрывает все отношения с вышедшей в УПЛ "Полтавой".

- Все документы по стадиону в порядке, и все в них соответствует действительности. Готовимся к сезону и очень хотим, чтобы в Полтаве было полтавское дерби. С "Ворсклой" у нас ровные и дружеские отношения.

— Но, похоже, "Ворскла" так не считает. Они буквально обвиняют ваш клуб во лжи и махинациях.

- Я бы сейчас не хотел обсуждать тему каких-то обвинений. Мы с руководством "Ворсклы" придем к соглашению и обо всем расскажем. И со стадионом, и с домашней ареной все будет хорошо. Повторюсь — мы подали документы в УАФ, и все, что там указано о стадионе, — правда.

— В "Ворскле" говорят другое. Кто-то из вас, мягко говоря, лукавит…

- Кто-то лукавит. Мы решим этот вопрос и обязательно обо всем публично объявим..

— "Полтава" хорошо провела сезон, и выход в УПЛ не стал спонтанным. Команда все время находилась вверху турнирной таблицы. Почему вопрос о стадионе решается сейчас — в последний момент?

- В последнем туре могло произойти все что угодно. "Металлист" тяжелый соперник, и выхода в премьер-лигу нам никто не гарантировал. Да и задачу зимой перед командой такой не ставили. Была задача — выигрывать в каждом матче. Могу сказать одно — я очень хочу, чтобы "Ворскла" выиграла у "Кудровки", осталась в УПЛ, и болельщики могли наслаждаться полтавским дерби".

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Ворскла (Полтава) СК Полтава
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Источник:
Полтавщина Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
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