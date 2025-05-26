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"Кофе по-турецки". Шахтер прозрачно анонсировал нового главного тренера. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Креатив от горняков

"Кофе по-турецки". Шахтер прозрачно анонсировал нового главного тренера. ВИДЕО

фото з відкритих джерел

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" готовится в ближайшее время объявить о подписании контракта с новым главным тренером, которым станет турецкий специалист Арда Туран.

Клуб снял ролик, в котором защитник команды Ефим Конопля заказывает кофе по-турецки.

Намек настолько очевидный, что не нуждается в дополнительных пояснениях.

Напомним, что после завершения сезона "горняки" попрощались с Марино Пушичем и по данным СМИ, команду примет именно Туран.

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