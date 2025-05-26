Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Кофе по-турецки". Шахтер прозрачно анонсировал нового главного тренера. ВИДЕО
Креатив от горняков
фото з відкритих джерел
"
Клуб снял ролик, в котором защитник команды Ефим Конопля заказывает кофе по-турецки.
Намек настолько очевидный, что не нуждается в дополнительных пояснениях.
Напомним, что после завершения сезона "горняки" попрощались с Марино Пушичем и по данным СМИ, команду примет именно Туран.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ветеран покидает Черноморец, еще семь игроков – на чемоданах
- Хавбек Александрии Калюжный попрощался с командой - СМИ
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- "И так будет постоянно в Черноморце, пока я тренер": Кучер – о формировании состава
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000