"Кофе по-турецки". Шахтер прозрачно анонсировал нового главного тренера. ВИДЕО

" Шахтер " готовится в ближайшее время объявить о подписании контракта с новым главным тренером, которым станет турецкий специалист Арда Туран.

Клуб снял ролик, в котором защитник команды Ефим Конопля заказывает кофе по-турецки.

Намек настолько очевидный, что не нуждается в дополнительных пояснениях.

Напомним, что после завершения сезона "горняки" попрощались с Марино Пушичем и по данным СМИ, команду примет именно Туран.