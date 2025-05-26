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Шахтер назвал четырех кандидатов на звание лучшего игрока мая
Голосуйте за своих фаворитов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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На почетную награду есть четыре претендента - защитник Валерий Бондарь, полузащитники Артем Бондаренко и Георгий Судаков, а также вингер Невертон.
Проголосовать можно в Телеграм-канале "горняков".
Бондаренко в 5 матчах мая забил 3 гола и отдал 2 ассиста, Судаков забил два гола в двух матчах, у Невертона 4 матча и 2 гола, а у Бондаря 4 поединка без результативных действий.
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