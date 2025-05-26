Шахтер назвал четырех кандидатов на звание лучшего игрока мая

" Шахтер " определился с кандидатами на звание лучшего игрока команды в мае.

На почетную награду есть четыре претендента - защитник Валерий Бондарь, полузащитники Артем Бондаренко и Георгий Судаков, а также вингер Невертон.

Проголосовать можно в Телеграм-канале "горняков".

Бондаренко в 5 матчах мая забил 3 гола и отдал 2 ассиста, Судаков забил два гола в двух матчах, у Невертона 4 матча и 2 гола, а у Бондаря 4 поединка без результативных действий.