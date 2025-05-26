  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер назвал четырех кандидатов на звание лучшего игрока мая

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер назвал четырех кандидатов на звание лучшего игрока мая

Премьер-лига
Обновлено

Голосуйте за своих фаворитов

Шахтер назвал четырех кандидатов на звание лучшего игрока мая

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" определился с кандидатами на звание лучшего игрока команды в мае.

На почетную награду есть четыре претендента - защитник Валерий Бондарь, полузащитники Артем Бондаренко и Георгий Судаков, а также вингер Невертон.

Проголосовать можно в Телеграм-канале "горняков".

Бондаренко в 5 матчах мая забил 3 гола и отдал 2 ассиста, Судаков забил два гола в двух матчах, у Невертона 4 матча и 2 гола, а у Бондаря 4 поединка без результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Вернидуб: Из Кривбасса уходят 8 игроков. Это будет совсем другой проект, тут будет борьба за выживание
yellow-arrow
Попов - о критике защиты Динамо: Слушать чемпионов микрофона и дивана – это не мое дело
yellow-arrow
Президент Полесья назвал трех лучших игроков сезона и вручил памятные награды. ФОТО
Шахтер (Донецк) Александр Бондарь Артем Бондаренко Георгий Судаков Невертон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости