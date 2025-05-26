Премьер-лига
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Президент Полесья назвал трех лучших игроков сезона и вручил памятные награды. ФОТО
Награды тоже интересные
polissyafc.com
Президент "
Так, лучшими, по мнению президента, были признаны:
- Алексей Гуцуляк - лучший игрок сезона 24/25.
- Руслан Бабенко - награда за лидерство и характер.
- Факундо Батиста - открытие 2025 года.
Победителям были вручены стилизованные памятные призы – перстни и браслеты.
Напомним, что "Полесье" финишировало на 4-м месте в УПЛ и в следующем сезоне будет выступать в отборе Лиги конференцій.
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