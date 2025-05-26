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Президент Полесья назвал трех лучших игроков сезона и вручил памятные награды. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Награды тоже интересные

Президент Полесья назвал трех лучших игроков сезона и вручил памятные награды. ФОТО

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич уже традиционно выбрал трех лучших игроков сезона 2024/25.

Так, лучшими, по мнению президента, были признаны:

  • Алексей Гуцуляк - лучший игрок сезона 24/25.
  • Руслан Бабенко - награда за лидерство и характер.
  • Факундо Батиста - открытие 2025 года.

Победителям были вручены стилизованные памятные призы – перстни и браслеты.

Напомним, что "Полесье" финишировало на 4-м месте в УПЛ и в следующем сезоне будет выступать в отборе Лиги конференцій.

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Руслан Бабенко Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк Геннадий Буткевич Факундо Батиста
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