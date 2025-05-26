Хавбек Кривбасса: После матча с Полесьем поблагодарил арбитра за испорченную игру

Хавбек "Кривбасса" Артур Микитишин подвел итог матча 30-го тура УПЛ с "Полесьем" (1:1).

– Старались победить, боролись до последней минуты. Обидно в таких матчах не добывать результат. Хотя вся команда старалась, мы хотели выиграть эту игру – тогда мы были бы на 4-м месте. Не вышло.

Всей команде игра удавалась, у нас было много моментов – не реализовали. 1-й тайм, на мой взгляд, у нас был под контролем. На 2-й тайм мы вышли – нас, по моему мнению, рефери передернул, и все, нам забили гол. Мы дальше начали играть, но уже не получилось забить.

– После финального свистка ты эмоционально подошел к 4-му арбитру. Что там было?

– Я сказал: "Благодарю за испорченную игру", и все.

Всем спасибо за поддержку. Сезон был очень интересным до последней секунды. Мы старались для всех. Болельщики приезжали, поддерживали нас всегда. Спасибо большое.