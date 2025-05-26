  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Кривбасса: После матча с Полесьем поблагодарил арбитра за испорченную игру

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Кривбасса: После матча с Полесьем поблагодарил арбитра за испорченную игру

Премьер-лига
Обновлено

В Кривбассе расстроены результатом матча

Хавбек Кривбасса: После матча с Полесьем поблагодарил арбитра за испорченную игру

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Хавбек "Кривбасса" Артур Микитишин подвел итог матча 30-го тура УПЛ с "Полесьем" (1:1).

Читайте такжеУПЛ. Полесье – Кривбасс 1:1. Житомиряне снова будут играть в еврокубках

– Старались победить, боролись до последней минуты. Обидно в таких матчах не добывать результат. Хотя вся команда старалась, мы хотели выиграть эту игру – тогда мы были бы на 4-м месте. Не вышло.

Всей команде игра удавалась, у нас было много моментов – не реализовали. 1-й тайм, на мой взгляд, у нас был под контролем. На 2-й тайм мы вышли – нас, по моему мнению, рефери передернул, и все, нам забили гол. Мы дальше начали играть, но уже не получилось забить.

– После финального свистка ты эмоционально подошел к 4-му арбитру. Что там было?

– Я сказал: "Благодарю за испорченную игру", и все.

Всем спасибо за поддержку. Сезон был очень интересным до последней секунды. Мы старались для всех. Болельщики приезжали, поддерживали нас всегда. Спасибо большое.

По теме
yellow-arrow
Финалы ЛЧ и ЛК плюс плей-офф за право участия в УПЛ. Расписание футбола на 26 мая – 1 июня
yellow-arrow
Вернидуб: Из Кривбасса уходят 8 игроков. Это будет совсем другой проект, тут будет борьба за выживание
yellow-arrow
Попов - о критике защиты Динамо: Слушать чемпионов микрофона и дивана – это не мое дело
Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир) Артур Микитишин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас Кривий Ріг
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости