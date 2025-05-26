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Вернидуб: Из Кривбасса уходят 8 игроков. Это будет совсем другой проект, тут будет борьба за выживание
Тренер рассказал, почему он решил не продлевать контракт
Фото: ФК Кривбас
Уже бывший главный тренер "
"Я долго шел к этому. Еще после первого круга, во время зимних сборов мы много разговаривали, ия видел, что вектор немного меняется.
Я понимаю тоже президента клуба, никаких вопросов нет, он человек слова, помог мне в тяжелую минуту. Я со своей стороны тоже сделал все, что мог. Я понимал, что мне будет тяжело.
У меня еще есть амбиции, еще есть энергия, есть желание побеждать. А сейчас восемь человек уходит из команды, мы делаем вектор на молодежь. Это будет совсем другой проект, тут будет борьба за выживание, а я этого не хочу. Может я ошибаюсь, но…
Я с зимы не получал ни одного игрока на просмотр, а у нас их и так мало. Там было много нюансов, но мы поговорили с президентом, с командой. Доиграл сезон, все нормально", - сказал Вернидуб.
Напомним, что "Кривбасс" завершил сезон на 6-м месте в УПЛ и до последнего тура боролся за попадание в Лигу конференций, но эту борьбу проиграл "Полесью".
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