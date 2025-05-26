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Вернидуб: Из Кривбасса уходят 8 игроков. Это будет совсем другой проект, тут будет борьба за выживание

Премьер-лига
Обновлено

Тренер рассказал, почему он решил не продлевать контракт

Вернидуб: Из Кривбасса уходят 8 игроков. Это будет совсем другой проект, тут будет борьба за выживание

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Уже бывший главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, почему он решил не продлевать контракт с криворожским клубом.

"Я долго шел к этому. Еще после первого круга, во время зимних сборов мы много разговаривали, ия видел, что вектор немного меняется.

Я понимаю тоже президента клуба, никаких вопросов нет, он человек слова, помог мне в тяжелую минуту. Я со своей стороны тоже сделал все, что мог. Я понимал, что мне будет тяжело.

У меня еще есть амбиции, еще есть энергия, есть желание побеждать. А сейчас восемь человек уходит из команды, мы делаем вектор на молодежь. Это будет совсем другой проект, тут будет борьба за выживание, а я этого не хочу. Может я ошибаюсь, но…

Я с зимы не получал ни одного игрока на просмотр, а у нас их и так мало. Там было много нюансов, но мы поговорили с президентом, с командой. Доиграл сезон, все нормально", - сказал Вернидуб.

Напомним, что "Кривбасс" завершил сезон на 6-м месте в УПЛ и до последнего тура боролся за попадание в Лигу конференций, но эту борьбу проиграл "Полесью".

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Djibouti (Djibouti)
27.05.2025 в 00:32
Якщо Ротань піде, то може йому буде цікава Олександрія
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Комментарии 2
Djibouti (Djibouti)
27.05.2025 в 00:32
Якщо Ротань піде, то може йому буде цікава Олександрія
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0
avatar
olegirkovskiy (Dnepr)
27.05.2025 в 00:12
Денег нет, поэтому и другой вектор...
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