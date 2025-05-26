Вернидуб: Из Кривбасса уходят 8 игроков. Это будет совсем другой проект, тут будет борьба за выживание

Уже бывший главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб рассказал, почему он решил не продлевать контракт с криворожским клубом.

"Я долго шел к этому. Еще после первого круга, во время зимних сборов мы много разговаривали, ия видел, что вектор немного меняется.

Я понимаю тоже президента клуба, никаких вопросов нет, он человек слова, помог мне в тяжелую минуту. Я со своей стороны тоже сделал все, что мог. Я понимал, что мне будет тяжело.

У меня еще есть амбиции, еще есть энергия, есть желание побеждать. А сейчас восемь человек уходит из команды, мы делаем вектор на молодежь. Это будет совсем другой проект, тут будет борьба за выживание, а я этого не хочу. Может я ошибаюсь, но…

Я с зимы не получал ни одного игрока на просмотр, а у нас их и так мало. Там было много нюансов, но мы поговорили с президентом, с командой. Доиграл сезон, все нормально", - сказал Вернидуб.