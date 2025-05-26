Попов - о критике защиты Динамо: Слушать чемпионов микрофона и дивана – это не мое дело

Центральный защитник " Динамо " Денис Попов в комментарии клубному Youtube-каналу подвел итоги сезона 2024/25.

– Я уже все эмоции выплеснул, больше после "Черноморца" были эмоции, а теперь уже так. Но пришло много болельщиков, родных, близких – мы им также эти эмоции дарим. Они это чувствуют, понимают, поэтому это кайф.

– Ты сказал о "Черноморце". Там нужно было не проиграть, а сегодня уж точно все было решено, праздничная атмосфера. Ощущался ли этот праздник?

– Все прекрасно понимают, в каком мы клубе. Мы каждую игру играем на победу. Бывает, что-то получается, бывает – что-то нет, это футбол. Кто-то рассказывает: защита плохая, не защита…

Слушать чемпионов микрофона и дивана – это не мое дело. Я уже давно перестал все читать и слушать. Мы сегодня чемпионы, не проиграли ни одной игры – а вы там сидите себе и рассказывайте.

– Ярмоленко сказал, что это наоборот закаляет, добавляет мотивации.

– Да, конечно. Я понимаю, что я в "Динамо", мне нужно выдавать свой максимум, чтобы и не пропустить, и, может, забить, помочь команде. Люди, которые не занимались футболом, никогда не были в команде, не проходили какие-то трудности и радости, не поймут этого. Поэтому нет смысла обращать на это внимание.

– Хороший сезон действительно от тебя. Как себя оцениваешь?

– Я себя никогда не оцениваю. Оценивают те, кто со стороны видят – тренеры, аналитики. Я всегда настраиваю себя забить, но, видишь, в этом сезоне не очень много получилось. Надеюсь, в следующем получится. И больше сыграть на ноль.

Я же говорю, это футбол, команда пропускает и забивает – из этого и складывается суть игры. Все сложилось как можно лучше. Есть определенный осадок за Кубок Украины, потому что действительно очень хотелось поднять этот трофей, но такова судьба. Хорошо, что кубок чемпионата вернули в Киев.

Надеюсь, сделали праздник, президент клуба сегодня дал добро на большее количество болельщиков. Поэтому это классно, атмосфера отличная.

– Сегодня исторический и матч, и событие – потому что на футболке уже три звездочки.

– Честно, пока что не понимаешь, что это и как это, но это большая честь. Потому что не каждому выпадает такой шанс в жизни, и это нужно ценить. Спасибо и Богу, и родителям, и всем людям, которые тебя поддержали на этом пути. Всем нужно быть благодарным, и главное – быть человеком в любой ситуации.

– 30 чемпионств – это показывает, какой футбольной машиной является "Динамо" в плане истории, в плане величия и в плане завоевания титулов.

– Я на эту тему могу очень много говорить. Мы не так часто выигрывали, наш принципиальный соперник выигрывал, но если брать все чемпионства – то да, машина. Если бы мы каждый год выигрывали, тогда можно было бы назвать машиной. Но и таким количеством можно похвастаться немножко.

Поэтому скромно празднуем сегодня, отмечаем с родными, с близкими. Это кайф: они рады, дети маленькие, сын, дочь. Это останутся в памяти – фотографий куча, видео. Эти моменты просто бесценны.

Это уже история. Как тренер нам сказал, есть сегодня – завтра об этом все забудут, и мы уже завтра готовимся к новому чемпионату, к новым задачам. Понятно, что отпуск, но мыслями уже нужно готовиться".