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Леоненко: Не удивлюсь, если Александрия повторит путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез

Премьер-лига

Эксперт высказался об отставке Пушича и еврокубковых перспективах Александрии

Леоненко: Не удивлюсь, если Александрия повторит путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез

instagram.com/fcolexandriya

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о перспективах "Александрии" в ерокубках.

– Как оцените работу Пушича в "Шахтере"? Он обыгрывал "Барселону" в ЛЧ, выиграл Кубок, но полностью провалил чемпионат.

– Я оцениваю его работу на удовлетворительно. Он выиграл Кубок и вывел "Шахтер" в Лигу Европы, а вторая "Александрия" будет играть в Лиге конференций. Да и вообще непонятно, что будет с "Александрией". Не удивлюсь, если она повторит путь "Днепра-1", который вышел в еврокубки и исчез.

Да и большой минус Пушича, что он разбазаривал очки в УПЛ там, где их нельзя было терять.

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– Ринат Ахметов принял правильное решение, уволив Пушича?

– Я считаю, что правильно. Если не выигрывать такой чемпионат, тебе нечего делать в "Шахтере", как и двум-трем футболистам, которых можно смело выбросить из команды.

– Вы уже упоминали, что Туран дорогой тренер. Как считаете, почему в этом случае не взять было Ротаня, у которого и опыта-то побольше на тренерском посту?

– А что Ротань может показать в еврокубках? Опыт – это не самое главное, когда у тебя новая команда и футболисты испуганы или не сыграны. Поэтому здесь Ротань ничего бы и не сделал.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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