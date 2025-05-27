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Бондаренко - об ходе Пушича: Мегасложно прощаться с такими хорошими людьми
Марино Пушич покинул Шахтер
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Хавбек "
– У вас был сейчас долгий разговор в раздевалке (після матчу 30-го туру з "Рухом" (1:1) – прим.). Подводили какие-то итоги? Услышали что-то от руководства, от Дарио Срны?
– Подводили итоги, и Мистер говорил, прощались. Всегда тяжело прощаться с людьми, с которыми ты прожил бок о бок почти 2 года. Мы многое пережили и хорошего, и плохого, и переезды. Вы живете постоянно вместе, постоянно видитесь.
Они все – очень хорошие и профессионалы, и люди, потому мегасложно прощаться с такими хорошими людьми. Мы им очень благодарны за этот период, мы выиграли три трофея из четырех. Можем только поблагодарить.
– Что Марино сказал команде?
– Что будет помнить нас всю жизнь. Даже те неудачные эмоции, которые мы испытывали, но, как я говорю, мы делали все вместе, делали это как настоящая семья. Это футбол – иногда приходит время прощаться.
– Тебе грустно, что уходит Пушич и его тренерский штаб?
– Честно говоря, грустно, потому что всегда, когда уходит тренер, ты чувствуешь в этом свою вину. Где-то не выиграли, где-то не удержали свою победу. Такой груз ответственности чувствуешь на себе.
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