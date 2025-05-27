"Это жизнь и надо понимать и принимать ситуацию такой, какая она есть": Кучер – о грядущих изменениях в Черноморце

Наставник "моряков" Александр Кучер ответил на вопрос об арендованных футболистах.

"Будем решать, с кем из игроков нам идти дальше, а кто, возможно, не захочет играть в Первой лиге. Это жизнь и нужно понимать и принимать ситуацию такой, какая она есть. Нужно делать боеспособный коллектив, который сможет решать определенные задачи на футбольном поле.

У нас много арендованных игроков, которые будут возвращаться в свои клубы. Это привычная практика: футболист приходит в команду на правах аренды – кто один год, а кто на полгода. После завершения сроков сделки они должны появиться в расположении принадлежащих клубов. Потом будем смотреть, что и как. И если нам какой-нибудь игрок будет нужен, то будем садиться с ним за стол переговоров и будем разговаривать”.