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"Это жизнь и надо понимать и принимать ситуацию такой, какая она есть": Кучер – о грядущих изменениях в Черноморце

Премьер-лига
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"Это жизнь и надо понимать и принимать ситуацию такой, какая она есть": Кучер – о грядущих изменениях в Черноморце

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Наставник "моряков" Александр Кучер ответил на вопрос об арендованных футболистах.

"Будем решать, с кем из игроков нам идти дальше, а кто, возможно, не захочет играть в Первой лиге. Это жизнь и нужно понимать и принимать ситуацию такой, какая она есть. Нужно делать боеспособный коллектив, который сможет решать определенные задачи на футбольном поле.

У нас много арендованных игроков, которые будут возвращаться в свои клубы. Это привычная практика: футболист приходит в команду на правах аренды – кто один год, а кто на полгода. После завершения сроков сделки они должны появиться в расположении принадлежащих клубов. Потом будем смотреть, что и как. И если нам какой-нибудь игрок будет нужен, то будем садиться с ним за стол переговоров и будем разговаривать”.

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"Следует учитывать, что в том или ином клубе происходит смена тренера, который хотел бы ознакомиться с возможностями всех футболистов, которые есть на контракте. Возможно, он на них будет рассчитывать. О будущем арендованных игроков трудно сказать. В "Шахтере" будет новый тренер, а именно из этого клуба в "Черноморце" играла группа арендованных.

Это же касается "Полесья", из которого у нас двое футболистов. Ушел тренер и из "Металлиста 1925", откуда перешел Игорь Когут. Многие игроки, которые были у нас в аренде, хотят вернуться в свой клуб и доказать новому тренеру, что они способны играть в его составе. Чемпионат завершается, нужно будет сесть и все обдумать, обсудить. И вести поиск игроков, которые помогут нам в следующем сезоне”, – заявил тренер.

С июля 2024 года "черно-синие" арендовали 14 футболистов.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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