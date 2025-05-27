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"Нужно понимать, какие будут задачи на следующий сезон": Кобин – о составе и дальнейшей работе в Ингульце
Летом будут определяться с будущим
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин прокомментировал ничью с "Ворсклой" (1:1) и дальнейшие планы команды.
"По самоотдаче вообще никаких не может быть вопросов, потому что все прекрасно понимали, насколько будет тяжелой игра. Ребята отдали все силы, мне за команду не стыдно. Мы прекрасно понимали, что нам нужен был гол. Мы уже видели по игре, что команда Полтавы опустилась низко, и нам нужен нападающий, который может протиснуть, навязать борьбу."
"Нам однозначно нужно было кого-то снимать с поля, тем более, как мне показалось, Саша Пятов немного устал, и нужно было производить замену. Сергей Кисленко достаточно качественно вышел. Он навязал борьбу, сделал все, что от него зависело. Плюс-минус то, что мы от него хотели, он сделал.
Мы готовились и понимали, против кого будем играть, знали соперника очень хорошо. "Ворскла" – опытная команда. То, что я видел на первых минутах – обе команды боялись играть, боялись потерять результат, и это сильно давило на игроков. Но после паузы, связанной с тревогой, команды пытались создавать моменты – как мы, так и Полтава. В принципе, ничем таким не удивила".
"Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Будем пытаться делать от себя, ребята будут со своей стороны пытаться делать все зависящее, что мы можем. Трансферная политика, конечно, будет вестись. У каждого игрока есть сроки контракта. Нужно понимать, какие клубы их захотят или захотят ли они уйти.
Решение будет за президентом – отпускать игрока или оставить. Необходимо понимать, какие будут задачи на следующий сезон. Только время ответит на этот вопрос”, – сказал Кобин.
"Ингулец" набрал 24 балла.
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