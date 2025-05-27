Первак – об удалении в матче с Оболонью: Арбитр побежал посмотрел, ему что-то подсказали. У нас же ВАР всевидящий

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал поражение от "Оболони" (0:1).

"Мы пропустили гол – конечно, что мы его не планировали. Когда счет 0:0, возможно что-то контролировать. Мы пропустили, потом непонятное удаление Акимива. Нам уже нечего было терять, мы уже бежали, оголяли зоны, пробовали что-то сделать. Были возможности забить мяч, но не можем мы забить мяч пока. На "Оболонь" результат давил. На нас он также давил, потому что шанс был, нужно было сыграть дисциплинированно в обороне и быстро работать с мячом, но не получалось”.

"Мы выпустили 5 свежих футболистов, которые играли либо тайм, либо совсем не играли. Конечно, к концу сезона это нужно делать и также давать возможность другим футболистам проявить себя. Хотели бежать вперед и забить – для этого мы и произвели замены. Нам уже нечего было терять – какая разница? Выпустили футболистов, которые могут забить гол, но они его не забили".

"Якимов – важный игрок, конечно. Опытный центральный защитник. Но я не понял вообще, за что его удалили – это надо у арбитров спрашивать. Красная прямая... А что я могу сказать? Арбитр побежал посмотрел, ему что-то подсказали – у нас же ВАР всевидящий. Я не знаю, что говорить на эту тему. Мы поддержали ребят, я их поблагодарил за самоотдачу, за характер, за бойцовские качества. Я вижу каждый день, как они работают, как относятся к своему делу. Так что мы не опускаем голову, мы готовимся к переходным играм”, – сказал Первак.

29 мая "аисты" будут играть первый матч плей-офф с "Металлистом 1925".