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Первак – об удалении в матче с Оболонью: Арбитр побежал посмотрел, ему что-то подсказали. У нас же ВАР всевидящий

Премьер-лига
Обновлено

Больших претензий к судейству все же нет

Первак – об удалении в матче с Оболонью: Арбитр побежал посмотрел, ему что-то подсказали. У нас же ВАР всевидящий

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал поражение от "Оболони" (0:1).

"Мы пропустили гол – конечно, что мы его не планировали. Когда счет 0:0, возможно что-то контролировать. Мы пропустили, потом непонятное удаление Акимива. Нам уже нечего было терять, мы уже бежали, оголяли зоны, пробовали что-то сделать. Были возможности забить мяч, но не можем мы забить мяч пока.

На "Оболонь" результат давил. На нас он также давил, потому что шанс был, нужно было сыграть дисциплинированно в обороне и быстро работать с мячом, но не получалось”.

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"Мы выпустили 5 свежих футболистов, которые играли либо тайм, либо совсем не играли. Конечно, к концу сезона это нужно делать и также давать возможность другим футболистам проявить себя.

Хотели бежать вперед и забить – для этого мы и произвели замены. Нам уже нечего было терять – какая разница? Выпустили футболистов, которые могут забить гол, но они его не забили".

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"Якимов – важный игрок, конечно. Опытный центральный защитник. Но я не понял вообще, за что его удалили – это надо у арбитров спрашивать. Красная прямая... А что я могу сказать? Арбитр побежал посмотрел, ему что-то подсказали – у нас же ВАР всевидящий. Я не знаю, что говорить на эту тему.

Мы поддержали ребят, я их поблагодарил за самоотдачу, за характер, за бойцовские качества. Я вижу каждый день, как они работают, как относятся к своему делу. Так что мы не опускаем голову, мы готовимся к переходным играм”, – сказал Первак.

29 мая "аисты" будут играть первый матч плей-офф с "Металлистом 1925".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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