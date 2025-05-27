Шищенко: Многие и эксперты, и люди уже думали, что Оболонь вылетит

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал сохранение прописки в высшем дивизионе.

"Классные эмоции повторяются, поэтому ровно год назад у меня были другие эмоции – с "Полесьем" выйти в еврокубки. Сейчас они тоже классные. Я благодарен игрокам за отношение в тренировках, в играх, за то, что они выполнили то, о чем мы договаривались. С первого дня, когда я только пришел, когда у нас было 1 очко, я говорил, что мы выполним эту задачу, что это реально, нужно в это верить. "Оболонь" заслуживает того, чтобы не попасть в переходные матчи – и мы не попали туда”.

"Многие и эксперты, и люди уже думали, что "Оболонь" вылетит, будет первым претендентом на вылет. Но мы остались. Мы выполнили очень большой объем работы и по ходу сезона, и на сборах, и сейчас во второй части чемпионата. Насколько мы стали лучше, мощнее, и очень сложно всем соперникам с нами играть. И с "Кривбассом" была очень важная игра – если бы побеждали, мы бы тоже оставались в УПЛ. Это психология, ментальность".

"Была осторожная игра со стороны "Левого Берега". Они осторожно играли, мы были на мяче в 1-м тайме, оказывали давление на ворота соперника. Мы забили мяч во 2-м тайме и где-то уже играли по счету, осторожно уже мы действовали для того, чтобы победить. Нелегкая работа у нас, тренеров, потому что нужно тоже быть эмоциональным в хорошем плане, потому что игроки это ощущают. Надо быть уверенным, чтобы мотивировать игроков, чтобы добиваться таких побед и таких результатов, как сейчас у нас. Это такой маленький успех для "Оболони", потому что 2 года команда была на грани вылета, а сейчас мы даже в переходные матчи не попали – это очень классно. Будем уже 3-й сезон в УПЛ, и хочется, чтобы мы шаг за шагом действовали так, чтобы мы были уже где-то в середине”, – сказал Шищенко.

"Пивовары" финишировали 11-ми и набрали 32 балла.