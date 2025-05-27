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Защитник Кривбасса: Хочу извиниться, что мы не оправдали надежды наших фанатов

Премьер-лига

Команда боролась за еврокубковое место

Защитник Кривбасса: Хочу извиниться, что мы не оправдали надежды наших фанатов

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Защитник "Кривбасса" Александр Романчук прокомментировал выездную ничью против "Полесья" (1:1) в 30-м туре УПЛ.

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- Александр, как можешь подытожить игру и сезон в целом?

- Честно, двоякие эмоции. Мы понимали, что можно спокойно побеждать в этой игре. К сожалению, так сложилось, что не сумели взять три очка. Что-то мы делаем не так, где-то нам не везет. Хочу поздравить команду "Полесье", пожелать им успеха. В свою очередь, хочу поблагодарить наших ребят, всех людей, которые имеют отношение к нашей команде, потому что это большие и искренние люди, которые сделали очень большую работу.

В той ситуации, в которой мы оказались, надо ставить людям пожизненный памятник, большое уважение к каждому. С тем, как мы работали по сравнению с другими командами, мне кажется, что это большие люди с большой буквы. И здесь, где мы сейчас закончили, это большое уважение и поклон этим ребятам. Я рад быть среди них и защищать цвета "Кривбасса".

Пользуясь случаем, благодарю город Кривой Рог, наших фанатов - это невероятные люди, мы играли только для них. В последний момент, возможно, хочу извиниться, что мы не оправдали их надежды, не победили и не заняли четвертое место. Как мы видим, "Карпаты" проиграли, поэтому все было в наших руках, ногах и головах.

Но ничего страшного, двигаемся дальше, будем стараться быть лучше. И в следующем году быть выше, чем сегодня, - сказал Романчук.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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oda1979 (Запорожье)
27.05.2025 в 09:34
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
27.05.2025 в 09:34
Казлы
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