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"Было много поражений, ошибок". Конопля - о неудачном сезоне Шахтера

Премьер-лига

Сезон выручил только Кубок Украины

"Было много поражений, ошибок". Конопля - о неудачном сезоне Шахтера

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля подвел итоги сезона.

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– Как вы можете оценить сезон "Шахтера" в целом и ваш индивидуально?

– Индивидуально я его оценю неудовлетворительно, потому что играл не так много, как хотелось. Понимаю, у меня сильный конкурент и где-то я очень досадно получил травму в сборной и восстанавливался дольше, чем планировалось. Но мой сезон я оцениваю так.

А что говорить о команде – хорошо, что мы выиграли Кубок Украины, но вообще я считаю, что сезон был не очень хорошим. Было много поражений, ошибок, поэтому я считаю, что мы сами виноваты в том, что допустили такое количество ошибок, - сказал Конопля.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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