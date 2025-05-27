"Было много поражений, ошибок". Конопля - о неудачном сезоне Шахтера

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля подвел итоги сезона.

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– Как вы можете оценить сезон "Шахтера" в целом и ваш индивидуально?

– Индивидуально я его оценю неудовлетворительно, потому что играл не так много, как хотелось. Понимаю, у меня сильный конкурент и где-то я очень досадно получил травму в сборной и восстанавливался дольше, чем планировалось. Но мой сезон я оцениваю так.

А что говорить о команде – хорошо, что мы выиграли Кубок Украины, но вообще я считаю, что сезон был не очень хорошим. Было много поражений, ошибок, поэтому я считаю, что мы сами виноваты в том, что допустили такое количество ошибок, - сказал Конопля.