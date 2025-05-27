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Туран подписал контракт с Шахтером - Романо
Официальное объявление состоится в течение 24 часов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий специалист Арда Туран подписал контракт с "Шахтером", сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Согласно данным источника, договор о сотрудничестве между 38-летним специалистом и клубом рассчитан на два года - до июня 2027 года.
Соглашение должно быть официально подтверждено в течение 24 часов.
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Напомним, что на днях Туран провел последний матч в роли главного тренера "Эюпспора". После игры он попрощался с болельщиками и объявил об уходе из команды. "Горняки", в свою очередь, уже расстались с Марино Пушичем.
???????????? Understand Arda Turan has just signed his contract as new Shakhtar Donetsk head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2025
Agreement sealed until June 2027 with director Srna and CEO Palkin, story confirmed.
Deal set to become official in 24h. ???????? pic.twitter.com/zkpB6RS4Ry
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