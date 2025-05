Туран подписал контракт с Шахтером - Романо

Турецкий специалист Арда Туран подписал контракт с "Шахтером", сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, договор о сотрудничестве между 38-летним специалистом и клубом рассчитан на два года - до июня 2027 года.

Соглашение должно быть официально подтверждено в течение 24 часов.

Напомним, что на днях Туран провел последний матч в роли главного тренера "Эюпспора". После игры он попрощался с болельщиками и объявил об уходе из команды. "Горняки", в свою очередь, уже расстались с Марино Пушичем.

