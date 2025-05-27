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Туран подписал контракт с Шахтером - Романо

Премьер-лига

Официальное объявление состоится в течение 24 часов

Туран подписал контракт с Шахтером - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий специалист Арда Туран подписал контракт с "Шахтером", сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, договор о сотрудничестве между 38-летним специалистом и клубом рассчитан на два года - до июня 2027 года.

Соглашение должно быть официально подтверждено в течение 24 часов.

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Напомним, что на днях Туран провел последний матч в роли главного тренера "Эюпспора". После игры он попрощался с болельщиками и объявил об уходе из команды. "Горняки", в свою очередь, уже расстались с Марино Пушичем.

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Источник:
X (Twitter)
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
27.05.2025 в 10:15
До конца года может и протянет
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Комментарии 2
Не люблю футбол (Хорол)
27.05.2025 в 10:15
До конца года может и протянет
Ответить
0
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storm_ua (Николаев)
27.05.2025 в 09:31
Поздравляю с очередным дном после пушича
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