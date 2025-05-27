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"Так ничьей я еще не радовался". Сарапий - о матче с Кривбассом
"Полесье" завоевало путевку в Лигу конференций
Фото: ФК Полісся
Защитник "Полесья" Эдуард Сарапий прокомментировал ничью с "Кривбассом" (1:1) в 30-м туре УПЛ.
- Этот поединок будто проходил под диктовку "Полесья", но тем не менее, пропущенный гол и вот ваша реакция, ваши мысли?
- Мы поговорили в перерыве, потому что действительно игра была под нашим контролем и этот стандарт немножко испортил нам настроение, но мы продолжили контролировать игру, не сломались на игру бей-беги, а играли в футбол, который приносил нам моменты, приносил результат и поэтому так получилось, что после перерыва прошло минут пять и мы забили. Поэтому эти эмоции, этот гол повлиял на нас положительно и мы уже не могли отпустить эту игру.
- Но "Карпаты" в параллельном поединке забили и вы понимали, что вам надо во что бы то ни стало победа и забивать теперь два гола.
- Когда они уже проигрывали...
- Вы узнали, когда они уже проигрывали...
- Потому что наши болбои сделали все очень оперативно.
- Это как, расскажи?
- Они же стоят с телефонами и каждый момент кто-то из ребят спрашивал, как играют "Карпаты"? Поэтому где бы ты в каком бы уголке поля ты не бежал - они всегда кричали результат другого матча.
- Наконец я поняла эту схему, потому что я не понимала, как вы узнавали информацию о счете.
- Да, они не только подают нам мячи, молодцы.
- Насколько ты счастлив сейчас как футболист?
- Радость, безграничная радость. Вы все видели, как радовались мы, как радовался стадион, поэтому один из самых счастливых дней.
- И один из самых счастливых ничейных результатов, скажем так.
- Да, наверное да, так ничьей я еще не радовался, - рассказал Сарапий.
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