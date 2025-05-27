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Центрбек Карпат получил вызов в сборную Молдовы
Владислав Бабогло поможет команде в ближайших матчах
ФК Карпати
Центральный защитник "Карпат" Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы.
Национальная команда центрбека 6 июня проведет контрольный поединок против сборной Польши, а через три дня сыграет против Италии в рамках квалификации на Чемпионат мира-2026.
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Напомним, в сезоне-2024/25 Бабогло провел 30 матчей за "львов" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. В футболке сборной Молдовы он сыграл 17 поединков и отличился 2 забитыми мячами.
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Источник:ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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