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Центрбек Карпат получил вызов в сборную Молдовы

Премьер-лига

Владислав Бабогло поможет команде в ближайших матчах

Центрбек Карпат получил вызов в сборную Молдовы

ФК Карпати

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Центральный защитник "Карпат" Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы.

Национальная команда центрбека 6 июня проведет контрольный поединок против сборной Польши, а через три дня сыграет против Италии в рамках квалификации на Чемпионат мира-2026.

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Напомним, в сезоне-2024/25 Бабогло провел 30 матчей за "львов" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. В футболке сборной Молдовы он сыграл 17 поединков и отличился 2 забитыми мячами.

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Молдова Владислав Бабогло Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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