Легионер Ворсклы прокомментировал интерес со стороны Динамо

Малийский вингер "Ворсклы" Ибрахим Кане прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны киевского "Динамо".

- В прессе появилась информация, что вы можете перейти в киевское "Динамо" и представители "Динамо" ведут с вами переговоры. Это соответствует действительности?

- Да, но на данный момент я ничего больше не могу сказать, потому что последнее слово за клубом ["Ворсклой"], - ответил Кане.

Кроме того, по информации Telegram-канала "Инсайды от Пасечника 2.0", у "Ворсклы" есть предложение из-за границы по Кане.

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В текущем сезоне 24-летний Кане провел 31 матч за полтавчан во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.