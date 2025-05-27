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Легионер Ворсклы прокомментировал интерес со стороны Динамо
Подтвердил, но не стал раскрывать подробности
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Малийский вингер "Ворсклы" Ибрахим Кане прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны киевского "Динамо".
- В прессе появилась информация, что вы можете перейти в киевское "Динамо" и представители "Динамо" ведут с вами переговоры. Это соответствует действительности?
- Да, но на данный момент я ничего больше не могу сказать, потому что последнее слово за клубом ["Ворсклой"], - ответил Кане.
Кроме того, по информации Telegram-канала "Инсайды от Пасечника 2.0", у "Ворсклы" есть предложение из-за границы по Кане.
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В текущем сезоне 24-летний Кане провел 31 матч за полтавчан во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.
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