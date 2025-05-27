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Мирон Маркевич: Мне очень жаль этот клуб и его фанатов

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Мирон Маркевич: Мне очень жаль этот клуб и его фанатов

fckarpaty.org.ua

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Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о командах, которые по результатам сезона УПЛ 2024/25 понизились в классе.

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"Если вылет "Ингульца" меня, в принципе, не удивил, то "Черноморец" жаль, особенно болельщиков. Не знаю, по каким причинам это произошло, но Одесса обязана быть представлена в элитном дивизионе. А в последние годы, точнее, десятилетия, такой серьезный клуб ничего не может достичь на внутренней арене. Обидно", – сказал Маркевич.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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