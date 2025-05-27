Мирон Маркевич: Мне очень жаль этот клуб и его фанатов

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о командах, которые по результатам сезона УПЛ 2024/25 понизились в классе.

"Если вылет "Ингульца" меня, в принципе, не удивил, то "Черноморец" жаль, особенно болельщиков. Не знаю, по каким причинам это произошло, но Одесса обязана быть представлена в элитном дивизионе. А в последние годы, точнее, десятилетия, такой серьезный клуб ничего не может достичь на внутренней арене. Обидно", – сказал Маркевич.