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Игрок Шахтера ведет переговоры о новом контракте - ранее его связывали с уходом
Ефим Конопля рассказал о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Шахтера" Ефим Конопля рассказал, что ведет переговоры о продлении контракта с донецким клубом.
- После матча с Бельгией вы не появлялись на поле. Почему вы не играли?
- Как я уже говорил, затянулось восстановление - были сначала одни сроки...
- Была информация о 7-14 днях восстановления.
- Да, пытались подвести к этому, но я получил еще микроповреждения и поэтому мое восстановление затянулось.
- В медиа были слухи о том, что вы не хотите продлевать контракт следующим летом. Это правда? И ведутся ли какие-то переговоры о его продлении?
- Да, ведем переговоры о продлении контракта. Я сконцентрирован на "Шахтере", у меня действующий контракт с ним и пока нет ни трансферного окна, ничего, и я сконцентрирован на работе в "Шахтере", - рассказал Конопля.
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