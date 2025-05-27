Игрок Шахтера ведет переговоры о новом контракте - ранее его связывали с уходом

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля рассказал, что ведет переговоры о продлении контракта с донецким клубом.

- После матча с Бельгией вы не появлялись на поле. Почему вы не играли?

- Как я уже говорил, затянулось восстановление - были сначала одни сроки...

- Была информация о 7-14 днях восстановления.

- Да, пытались подвести к этому, но я получил еще микроповреждения и поэтому мое восстановление затянулось.

- В медиа были слухи о том, что вы не хотите продлевать контракт следующим летом. Это правда? И ведутся ли какие-то переговоры о его продлении?

- Да, ведем переговоры о продлении контракта. Я сконцентрирован на "Шахтере", у меня действующий контракт с ним и пока нет ни трансферного окна, ничего, и я сконцентрирован на работе в "Шахтере", - рассказал Конопля.