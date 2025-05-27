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Игрок Шахтера ведет переговоры о новом контракте - ранее его связывали с уходом

Премьер-лига

Ефим Конопля рассказал о своем будущем

Игрок Шахтера ведет переговоры о новом контракте - ранее его связывали с уходом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Шахтера" Ефим Конопля рассказал, что ведет переговоры о продлении контракта с донецким клубом.

- После матча с Бельгией вы не появлялись на поле. Почему вы не играли?

- Как я уже говорил, затянулось восстановление - были сначала одни сроки...

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- Была информация о 7-14 днях восстановления.

- Да, пытались подвести к этому, но я получил еще микроповреждения и поэтому мое восстановление затянулось.

- В медиа были слухи о том, что вы не хотите продлевать контракт следующим летом. Это правда? И ведутся ли какие-то переговоры о его продлении?

- Да, ведем переговоры о продлении контракта. Я сконцентрирован на "Шахтере", у меня действующий контракт с ним и пока нет ни трансферного окна, ничего, и я сконцентрирован на работе в "Шахтере", - рассказал Конопля.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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