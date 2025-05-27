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Верес установил новый клубный рекорд в УПЛ

Премьер-лига

Это был успешный сезон для команды из Ровно

Верес установил новый клубный рекорд в УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" установил новый клубный рекорд в Украинской Премьер-Лиге по итогам сезона 2024/25. Команде из Ровно удалось набрать наибольшее количество очков в течение этой кампании в чемпионате Украины за всю свою историю.

Нынешний сезон стал самым успешным в истории "Вереса" в элитном дивизионе чемпионата Украины. "Верес" набрал 36 очков в 30 матчах, что является лучшим показателем клуба за 8 сезонов, проведенных в высшем дивизионе чемпионата Украины.

  • Высшая лига 1992/1993: 24 очка (9 побед, 16 позиция);
  • Высшая лига 1993/1994: 32 очка (10 побед, 12 позиция);
  • Высшая лига 1994/1995: 31 очко (8 побед, 18 позиция);
  • Украинская Премьер-Лига 2017/2018: 35 очков (7 побед, 6 позиция);
  • Украинская Премьер-Лига 2021/2022: 23 очка (6 побед, 9 позиция);
  • Украинская Премьер-Лига 2022/2023: 31 очко (8 побед, 13 позиция);
  • Украинская Премьер-Лига 2023/2024: 28 очков (6 побед, 13 позиция);
  • Украинская Премьер-Лига 2024/2025: 36 очков (9 побед, 9 позиция).

* — в чемпионатах 1992/1993 и 1993/1994 за победу команды получали 2 очка.
** — чемпионат 2021/2022 не доиграли из-за полномасштабного российского вторжения.

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Также добавим, что девятая итоговая позиция "Вереса" в турнирной таблице является вторым лучшим показателем команды в истории выступлений в элите украинского футбола. Выше "Верес" финишировал только в сезоне 2017/2018 — шестое место.

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чемпионат Украины Верес (Ровно) УПЛ Украинская Премьер-лига
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Андрей Журба
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