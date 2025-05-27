Рекорды, антирекорды и перспективные ожидания. Бомбардирские хроники УПЛ сезона 2024/25

Забив в заключительном туре чемпионата гол в ворота "Полесья", атакующий хавбек "Кривбасса" Егор Твердохлеб еще на один мяч поднял планку клубного рекорда за сезон, который он обновил в начале мая. Таким образом достижение 32-летней давности Игоря Ниченко (12) новый герой Кривого Рога превзошел на два точных удара.

Еще одним клубом Премьер-лиги, который по итогам завершившегося чемпионата обзавелся новым клубным рекордом результативности за сезон, стало "Полесье". При этом, у житомирцев прогресс получился намного существеннее. Пятый снайпер первенства Алексей Гуцуляк, наколотив 11 мячей, почти в три раза превзошел прошлогодний показатель Филиппа Будковского, Богдана Кушниренко, Луифера, Бени Макуана и Артема Козака, синхронно забивших в чемпионате-2023/23 по четыре гола.

Чтобы развить тему, мы решили сравнить показатели лучших бомбардиров нынешнего сезона в других командах УПЛ с достижениями их предшественников-одноклубников. И вот, что получилось.