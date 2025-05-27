Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рекорды, антирекорды и перспективные ожидания. Бомбардирские хроники УПЛ сезона 2024/25
Новые герои Кривого Рога и Житомира, четвертушки Черноморца и Оболони и нестареющий Ярмоленко
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Забив в заключительном туре чемпионата гол в ворота "Полесья", атакующий хавбек "Кривбасса" Егор Твердохлеб еще на один мяч поднял планку клубного рекорда за сезон, который он обновил в начале мая. Таким образом достижение 32-летней давности Игоря Ниченко (12) новый герой Кривого Рога превзошел на два точных удара.
Еще одним клубом Премьер-лиги, который по итогам завершившегося чемпионата обзавелся новым клубным рекордом результативности за сезон, стало "Полесье". При этом, у житомирцев прогресс получился намного существеннее. Пятый снайпер первенства Алексей Гуцуляк, наколотив 11 мячей, почти в три раза превзошел прошлогодний показатель Филиппа Будковского, Богдана Кушниренко, Луифера, Бени Макуана и Артема Козака, синхронно забивших в чемпионате-2023/23 по четыре гола.
Чтобы развить тему, мы решили сравнить показатели лучших бомбардиров нынешнего сезона в других командах УПЛ с достижениями их предшественников-одноклубников. И вот, что получилось.
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|17 (2)
|28
|0.61
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
17 (2) 28 0.61
|2
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|14 (0)
|24
|0.58
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
14 (0) 24 0.58
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|13 (2)
|25
|0.52
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
13 (2) 25 0.52
|4
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|12 (1)
|29
|0.41
|
4
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
12 (1) 29 0.41
|5
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|11 (1)
|29
|0.38
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 29 0.38
|6
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|10 (1)
|27
|0.37
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 27 0.37
|6
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|10 (0)
|29
|0.34
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 29 0.34
|8
|Петар Мичин
|Заря
|9 (0)
|29
|0.31
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 29 0.31
|9
|Бруниньо
|Карпаты
|8 (3)
|24
|0.33
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (3) 24 0.33
|9
|Филипп Будковский
|Заря
|8 (1)
|26
|0.31
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 26 0.31
|11
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|7 (4)
|21
|0.33
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (4) 21 0.33
|11
|Игорь Краснопир
|Карпаты
|7 (2)
|30
|0.23
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 30 0.23
|11
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|28
|0.25
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 28 0.25
|11
|Виталий Буяльский
|Динамо
|7 (1)
|29
|0.24
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 29 0.24
|15
|Ярослав Карабин
|Рух
|6 (1)
|30
|0.20
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 30 0.20
|15
|Кевин
|Шахтер
|6 (2)
|24
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (2) 24 0.25
|15
|Николай Гайдучик
|Верес
|6 (1)
|30
|0.20
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 30 0.20
|15
|Эгиналдо
|Шахтер
|6 (0)
|26
|0.23
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 26 0.23
|15
|Факундо Батиста
|Полесье
|6 (0)
|13
|0.46
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 13 0.46
|15
|Николай Шапаренко
|Динамо
|6 (0)
|23
|0.26
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 23 0.26
|15
|Теди Цара
|ФК Александрия
|6 (0)
|13
|0.46
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 13 0.46
|15
|Жуан Безерра
|ФК Александрия
|6 (0)
|24
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 24 0.25
|23
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|5 (1)
|29
|0.17
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 29 0.17
|23
|Мигель Кампос
|ФК Александрия
|5 (2)
|27
|0.19
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (2) 27 0.19
|23
|Луан Кампос
|Верес
|5 (1)
|26
|0.19
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 26 0.19
|23
|Денис Янаков
|Черноморец
|5 (1)
|26
|0.19
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 26 0.19
|23
|Александр Зубков
|Шахтер
|5 (0)
|12
|0.42
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
|23
|Андрей Цуриков
|Колос
|5 (0)
|28
|0.18
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 28 0.18
|23
|Александр Яцик
|Заря
|5 (0)
|27
|0.19
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 27 0.19
|23
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|5 (0)
|28
|0.18
|
23
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 28 0.18
|31
|Алексей Хобленко
|Черноморец
|4 (0)
|28
|0.14
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 28 0.14
|31
|Денис Ндукве
|Ворскла
|4 (0)
|28
|0.14
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 28 0.14
|31
|Борис Крушинский
|Полесье
|4 (0)
|29
|0.14
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 29 0.14
|31
|Руслан Степанюк
|Верес
|4 (0)
|28
|0.14
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 28 0.14
|31
|Андерсон Джордан
|Заря
|4 (0)
|29
|0.14
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 29 0.14
|31
|Илья Квасница
|Карпаты
|4 (0)
|24
|0.17
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 24 0.17
|31
|Сидней
|Левый Берег
|4 (0)
|19
|0.21
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
|31
|Невертон
|Шахтер
|4 (0)
|17
|0.24
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
|31
|Евгений Скиба
|Черноморец
|4 (0)
|22
|0.18
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 22 0.18
|31
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4 (0)
|22
|0.18
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 22 0.18
|41
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|3 (0)
|29
|0.10
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 29 0.10
|41
|Даниэль Соса
|Кривбасс
|3 (0)
|29
|0.10
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 29 0.10
|41
|Владислав Бабогло
|Карпаты
|3 (0)
|28
|0.11
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
|41
|Евгений Пидлепенец
|Карпаты
|3 (0)
|26
|0.12
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
|41
|Виталий Дахновский
|Верес
|3 (0)
|29
|0.10
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 29 0.10
|41
|Владислав Шарай
|Верес
|3 (0)
|28
|0.11
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
|41
|Марко Мрвальевич
|Верес
|3 (2)
|16
|0.19
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
|41
|Хрвое Илич
|Кривбасс
|3 (2)
|23
|0.13
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 23 0.13
|41
|Владислав Велетень
|Колос
|3 (0)
|26
|0.12
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
|41
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|3 (2)
|22
|0.14
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 22 0.14
|41
|Игорь Харатин
|Верес
|3 (1)
|15
|0.20
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 15 0.20
|41
|Александр Пятов
|Ингулец
|3 (0)
|30
|0.10
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 30 0.10
|41
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|3 (0)
|30
|0.10
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 30 0.10
|41
|Навин Малыш
|Ворскла
|3 (0)
|13
|0.23
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
|41
|Дмитрий Шастал
|Левый Берег
|3 (0)
|18
|0.17
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|41
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|3 (0)
|19
|0.16
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
|41
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|12
|0.25
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|41
|Самсон Иеде
|Ворскла
|3 (0)
|26
|0.12
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
|41
|Бабукарр Фаал
|Рух
|3 (0)
|11
|0.27
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
|41
|Джованни Боливар
|Колос
|3 (0)
|20
|0.15
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
|41
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|17
|0.18
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|41
|Ростислав Тарануха
|Оболонь
|3 (0)
|24
|0.13
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 24 0.13
|41
|Марлон Гомес
|Шахтер
|3 (0)
|23
|0.13
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
|41
|Николай Ковталюк
|Колос
|3 (0)
|25
|0.12
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 25 0.12
|41
|Владимир Бражко
|Динамо
|3 (0)
|22
|0.14
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
|41
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|3 (0)
|22
|0.14
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
|41
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|3 (0)
|21
|0.14
|
41
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
|68
|Роман Дидык
|Рух
|2 (0)
|28
|0.07
|
68
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 28 0.07
|68
|Олег Пушкарев
|Ингулец
|2 (0)
|28
|0.07
|
68
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 28 0.07
|68
|Павел Ориховский
|Колос
|2 (0)
|27
|0.07
|
68
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 27 0.07
|68
|Артур Микитишин
|Кривбасс
|2 (0)
|28
|0.07
|
68
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 28 0.07
|68
|Александр Скляр
|Ворскла
|2 (0)
|27
|0.07
|
68
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 27 0.07
|68
|Илья Путря