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Рекорды, антирекорды и перспективные ожидания. Бомбардирские хроники УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Новые герои Кривого Рога и Житомира, четвертушки Черноморца и Оболони и нестареющий Ярмоленко

Рекорды, антирекорды и перспективные ожидания. Бомбардирские хроники УПЛ сезона 2024/25

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Эдуард Кинзерский Автор UA-Футбол
Новина українською

Забив в заключительном туре чемпионата гол в ворота "Полесья", атакующий хавбек "Кривбасса" Егор Твердохлеб еще на один мяч поднял планку клубного рекорда за сезон, который он обновил в начале мая. Таким образом достижение 32-летней давности Игоря Ниченко (12) новый герой Кривого Рога превзошел на два точных удара.

Еще одним клубом Премьер-лиги, который по итогам завершившегося чемпионата обзавелся новым клубным рекордом результативности за сезон, стало "Полесье". При этом, у житомирцев прогресс получился намного существеннее. Пятый снайпер первенства Алексей Гуцуляк, наколотив 11 мячей, почти в три раза превзошел прошлогодний показатель Филиппа Будковского, Богдана Кушниренко, Луифера, Бени Макуана и Артема Козака, синхронно забивших в чемпионате-2023/23 по четыре гола.

Чтобы развить тему, мы решили сравнить показатели лучших бомбардиров нынешнего сезона в других командах УПЛ с достижениями их предшественников-одноклубников. И вот, что получилось.

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 17 (2) 28 0.61
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
17 (2) 28 0.61
2 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 14 (0) 24 0.58
2
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
14 (0) 24 0.58
3 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 13 (2) 25 0.52
3
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
13 (2) 25 0.52
4 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 12 (1) 29 0.41
4
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
12 (1) 29 0.41
5 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 11 (1) 29 0.38
5
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 29 0.38
6 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 10 (1) 27 0.37
6
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 27 0.37
6 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 10 (0) 29 0.34
6
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 29 0.34
8 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 9 (0) 29 0.31
8
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 29 0.31
9 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 8 (3) 24 0.33
9
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (3) 24 0.33
9 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 8 (1) 26 0.31
9
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 26 0.31
11 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 7 (4) 21 0.33
11
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (4) 21 0.33
11 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 7 (2) 30 0.23
11
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 30 0.23
11 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 28 0.25
11
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 28 0.25
11 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 7 (1) 29 0.24
11
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 29 0.24
15 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 6 (1) 30 0.20
15
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 30 0.20
15 Кевин Кевин Шахтер Шахтер 6 (2) 24 0.25
15
Кевин

Кевин

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (2) 24 0.25
15 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 6 (1) 30 0.20
15
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 30 0.20
15 Эгиналдо Эгиналдо Шахтер Шахтер 6 (0) 26 0.23
15
Эгиналдо

Эгиналдо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 26 0.23
15 Факундо Батиста Факундо Батиста Полесье Полесье 6 (0) 13 0.46
15
Факундо Батиста

Факундо Батиста

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 13 0.46
15 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 6 (0) 23 0.26
15
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 23 0.26
15 Теди Цара Теди Цара ФК Александрия ФК Александрия 6 (0) 13 0.46
15
Теди Цара

Теди Цара

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 13 0.46
15 Жуан Безерра Жуан Безерра ФК Александрия ФК Александрия 6 (0) 24 0.25
15
Жуан Безерра

Жуан Безерра

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 24 0.25
23 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 5 (1) 29 0.17
23
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 29 0.17
23 Мигель Кампос Мигель Кампос ФК Александрия ФК Александрия 5 (2) 27 0.19
23
Мигель Кампос

Мигель Кампос

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (2) 27 0.19
23 Луан Кампос Луан Кампос Верес Верес 5 (1) 26 0.19
23
Луан Кампос

Луан Кампос

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 26 0.19
23 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 5 (1) 26 0.19
23
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 26 0.19
23 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
23
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
23 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 5 (0) 28 0.18
23
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 28 0.18
23 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 5 (0) 27 0.19
23
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 27 0.19
23 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 5 (0) 28 0.18
23
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 28 0.18
31 Алексей Хобленко Алексей Хобленко Черноморец Черноморец 4 (0) 28 0.14
31
Алексей Хобленко

Алексей Хобленко

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 28 0.14
31 Денис Ндукве Денис Ндукве Ворскла Ворскла 4 (0) 28 0.14
31
Денис Ндукве

Денис Ндукве

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 28 0.14
31 Борис Крушинский Борис Крушинский Полесье Полесье 4 (0) 29 0.14
31
Борис Крушинский

Борис Крушинский

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 29 0.14
31 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 4 (0) 28 0.14
31
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 28 0.14
31 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 4 (0) 29 0.14
31
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 29 0.14
31 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 24 0.17
31
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 24 0.17
31 Сидней Сидней Левый Берег Левый Берег 4 (0) 19 0.21
31
Сидней

Сидней

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
31 Невертон Невертон Шахтер Шахтер 4 (0) 17 0.24
31
Невертон

Невертон

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
31 Евгений Скиба Евгений Скиба Черноморец Черноморец 4 (0) 22 0.18
31
Евгений Скиба

Евгений Скиба

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 22 0.18
31 Лассина Траоре Лассина Траоре Шахтер Шахтер 4 (0) 22 0.18
31
Лассина Траоре

Лассина Траоре

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 22 0.18
41 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 3 (0) 29 0.10
41
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 29 0.10
41 Даниэль Соса Даниэль Соса Кривбасс Кривбасс 3 (0) 29 0.10
41
Даниэль Соса

Даниэль Соса

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 29 0.10
41 Владислав Бабогло Владислав Бабогло Карпаты Карпаты 3 (0) 28 0.11
41
Владислав Бабогло

Владислав Бабогло

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
41 Евгений Пидлепенец Евгений Пидлепенец Карпаты Карпаты 3 (0) 26 0.12
41
Евгений Пидлепенец

Евгений Пидлепенец

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
41 Виталий Дахновский Виталий Дахновский Верес Верес 3 (0) 29 0.10
41
Виталий Дахновский

Виталий Дахновский

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 29 0.10
41 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 28 0.11
41
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
41 Марко Мрвальевич Марко Мрвальевич Верес Верес 3 (2) 16 0.19
41
Марко Мрвальевич

Марко Мрвальевич

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
41 Хрвое Илич Хрвое Илич Кривбасс Кривбасс 3 (2) 23 0.13
41
Хрвое Илич

Хрвое Илич

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 23 0.13
41 Владислав Велетень Владислав Велетень Колос Колос 3 (0) 26 0.12
41
Владислав Велетень

Владислав Велетень

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
41 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 22 0.14
41
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 22 0.14
41 Игорь Харатин Игорь Харатин Верес Верес 3 (1) 15 0.20
41
Игорь Харатин

Игорь Харатин

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 15 0.20
41 Александр Пятов Александр Пятов Ингулец Ингулец 3 (0) 30 0.10
41
Александр Пятов

Александр Пятов

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 30 0.10
41 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 3 (0) 30 0.10
41
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 30 0.10
41 Навин Малыш Навин Малыш Ворскла Ворскла 3 (0) 13 0.23
41
Навин Малыш

Навин Малыш

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
41 Дмитрий Шастал Дмитрий Шастал Левый Берег Левый Берег 3 (0) 18 0.17
41
Дмитрий Шастал

Дмитрий Шастал

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
41 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 3 (0) 19 0.16
41
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
41 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
41
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
41 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 26 0.12
41
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
41 Бабукарр Фаал Бабукарр Фаал Рух Рух 3 (0) 11 0.27
41
Бабукарр Фаал

Бабукарр Фаал

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
41 Джованни Боливар Джованни Боливар Колос Колос 3 (0) 20 0.15
41
Джованни Боливар

Джованни Боливар

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
41 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 17 0.18
41
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
41 Ростислав Тарануха Ростислав Тарануха Оболонь Оболонь 3 (0) 24 0.13
41
Ростислав Тарануха

Ростислав Тарануха

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 24 0.13
41 Марлон Гомес Марлон Гомес Шахтер Шахтер 3 (0) 23 0.13
41
Марлон Гомес

Марлон Гомес

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
41 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Колос Колос 3 (0) 25 0.12
41
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 25 0.12
41 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 22 0.14
41
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
41 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 22 0.14
41
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
41 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 21 0.14
41
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
68 Роман Дидык Роман Дидык Рух Рух 2 (0) 28 0.07
68
Роман Дидык

Роман Дидык

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 28 0.07
68 Олег Пушкарев Олег Пушкарев Ингулец Ингулец 2 (0) 28 0.07
68
Олег Пушкарев

Олег Пушкарев

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 28 0.07
68 Павел Ориховский Павел Ориховский Колос Колос 2 (0) 27 0.07
68
Павел Ориховский

Павел Ориховский

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 27 0.07
68 Артур Микитишин Артур Микитишин Кривбасс Кривбасс 2 (0) 28 0.07
68
Артур Микитишин

Артур Микитишин

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 28 0.07
68 Александр Скляр Александр Скляр Ворскла Ворскла 2 (0) 27 0.07
68
Александр Скляр

Александр Скляр

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 27 0.07
68 Илья Путря Илья Путря