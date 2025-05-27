Греческий клуб сделал предложение по Безерре. Какой был ответ Александрии?

"Арис" намерен приобрести вингера "Александрии" Хуана Безерры.

По информации СМИ, греческий клуб предложил около 1,5 млн евро за трансфер 22-летнего бразильца.

Однако, эта сумма категорически не устраивает команду из Кировоградской области, которая хочет выручить за Хуана в два раза больше - минимум 3 млн евро.

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Напомним, Безерра защищает цвета "Александрии" с 2023 года.