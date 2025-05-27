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Греческий клуб сделал предложение по Безерре. Какой был ответ Александрии?

Премьер-лига
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Греческий клуб сделал предложение по Безерре. Какой был ответ Александрии?

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Арис" намерен приобрести вингера "Александрии" Хуана Безерры.

По информации СМИ, греческий клуб предложил около 1,5 млн евро за трансфер 22-летнего бразильца.

Однако, эта сумма категорически не устраивает команду из Кировоградской области, которая хочет выручить за Хуана в два раза больше - минимум 3 млн евро.

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Напомним, Безерра защищает цвета "Александрии" с 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе "Ариса" к еще одному игроку "горожан" - Никите Кравченко.

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Источник:
INSIDE UPL
Опубликовал: Александр Бураков
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