УПЛ определила лучших тренера и игрока 30-го тура

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 30-го тура УПЛ, а также лучших игроков и тренеров.

Лучшим тренером признали Младена Бартуловича. Он во главе "Зари" одержал выездную волевую победу над "Карпатами" (3:1), которые на тот момент сохраняли шансы на место в Лиге конференций. В топ-3 рейтинга вошли также Сергей Шищенко ("Оболонь" победила "Левый Берег" со счетом 1:0 и сняла вопрос о прописке в УПЛ) и Руслан Костышин ("Колос" сыграл вничью с "Динамо" - 1:1).

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Звание лучшего игрока 30-го тура получил герой житомирского "Полесья" Факундо Батиста, гол которого в матче с "Кривбассом" принес его команде ничью и путевку в Лигу конференций. Совсем немного от него отстал один из героев победы над "Карпатами" Филипп Будковский ("Заря") - автор двух ассистов. В топ-5 также вошли Александр Сапутин ("Заря"), Виталий Груша ("Оболонь") и Егор Твердохлеб ("Кривбасс").

В общем эксперты упоминали 37 футболистов и 7 тренеров на звание героев 29-го тура, а также 77 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Артур Рудько ("Черноморец"), Ярослав Ракицкий ("Черноморец"), Роман Вантух ("Заря"), Артем Бондаренко ("Шахтер"), Иван Калюжный ("Александрия"), Ярослав Карабин ("Рух"), Ибрахим Кане ("Ворскла"), Бени Макуана (ЛНЗ), Филипп Будковский ("Заря"), Владислав Кулач ("Ворскла"), Бабукар Фал ("Рух").