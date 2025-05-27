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ЛНЗ объявил о продлении контракта с ключевым хавбеком
Игрок проведет в клубе как минимум ещё один сезон
Фото: ФК ЛНЗ
ЛНЗ продлил сотрудничество с полузащитником Геннадием Пасичем.
Как сообщает клубная пресс-служба, новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Пасич присоединился к "фиолетовым" в июле 2023 года. За это время он провел 59 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
В течение карьеры Пасич также выступал за ФК "Днепр", ахтырский "Нефтяник", донецкий "Олимпик", львовские "Карпаты" и ровенский "Верес".
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Напомним, вчера ЛНЗ объявил об уходе главного тренера Романа Григорчука.
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