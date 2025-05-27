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Стало известно, кто рассудит первые переходные матчи за место в УПЛ
Два поединка состоятся 29 мая
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на первые матчи плей-офф за право участия в Украинской Премьер-Лиге-2025/2026.
Плей-офф. Первые матчи
29 мая (четверг)
"Кудровка" - "Ворскла". 15:30. Киев, "Оболонь-Арена". Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
"Левый Берег" - "Металлист 1925". 18:00. Киевская обл., "Левый берег". Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава).
Напомним, ответные матчи состоятся 1 июня.
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