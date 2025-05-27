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Бартулович - о Супряге: В следующем сезоне мы его не увидим
Также команду летом могут покинуть еще несколько игроков
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Зари" Младен Бартулович дал интервью пресс-службе луганского клуба, в котором рассказал о виде команды в следующем сезоне.
- Кого из игроков нашей команды мы не увидим в следующем сезоне. Можно ли об этом уже говорить?
- Ну у нас есть несколько арендованных игроков. Точно можно сказать, что в следующем сезоне мы не увидим в команде Супрягу. Также у некоторых футболистов заканчиваются контракты, поэтому их дальнейшая судьба в клубе скоро станет известна.
- По мнению болельщиков, в течение сезона команде не хватило игроков с опытом. Согласны с этим?
- Да, я считаю, что нам не хватало таких опытных игроков, как Филипп Будковский. В принципе, мы находимся в поиске одного-двух таких футболистов. Это было бы очень хорошо для коллектива. Во всех звеньях нам надо усиление.
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Напомним, что "Заря" в этом сезоне в УПЛ финишировала на седьмом месте в турнирной таблице с 40 очками.
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