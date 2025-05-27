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Подогревают интригу. Шахтер аннонсировал важное объявление

Премьер-лига

Фанатам остается лишь дождаться вечера

Подогревают интригу. Шахтер аннонсировал важное объявление

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" анонсировал срочное сообщение, которое будет раскрыто сегодня вечером, создавая интригу вокруг важного объявления.

"Срочные новости! Увидите первыми на больших экранах ТРЦ Gulliver в Киеве сегодня в 21:30", - написали в пресс-службе "горняков".

Вероятно, речь может идти о назначении нового главного тренера. Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий специалист Арда Туран подписал контракт с "Шахтером", однако официального подтверждения еще не было. Похоже, что клуб готовит публичную презентацию на экранах ТРЦ в Киеве.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
27.05.2025 в 14:49
Трудоустраивают в Украине кого угодно, негров, бразильян, турков, ливанцев... а свои в загоне.
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Комментарии 3
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Barcelinius (earthman)
27.05.2025 в 14:49
Трудоустраивают в Украине кого угодно, негров, бразильян, турков, ливанцев... а свои в загоне.
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0
3
fanatSD (донецк)
27.05.2025 в 15:37
толку от "своих".вернидуб,григорчук,ротань способны выстрелить один раз,а дальше?шовковский сейчас "герой"посмотрим чем закончит
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Barcelinius (earthman)
27.05.2025 в 14:38
Новость, шо турку подписали чи шо? Тоже мне новость... Это скорее беда.
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