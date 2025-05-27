Подогревают интригу. Шахтер аннонсировал важное объявление

"Шахтер" анонсировал срочное сообщение, которое будет раскрыто сегодня вечером, создавая интригу вокруг важного объявления.

"Срочные новости! Увидите первыми на больших экранах ТРЦ Gulliver в Киеве сегодня в 21:30", - написали в пресс-службе "горняков".

Вероятно, речь может идти о назначении нового главного тренера. Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий специалист Арда Туран подписал контракт с "Шахтером", однако официального подтверждения еще не было. Похоже, что клуб готовит публичную презентацию на экранах ТРЦ в Киеве.