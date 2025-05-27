Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подогревают интригу. Шахтер аннонсировал важное объявление
Фанатам остается лишь дождаться вечера
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Шахтер" анонсировал срочное сообщение, которое будет раскрыто сегодня вечером, создавая интригу вокруг важного объявления.
"Срочные новости! Увидите первыми на больших экранах ТРЦ Gulliver в Киеве сегодня в 21:30", - написали в пресс-службе "горняков".
Вероятно, речь может идти о назначении нового главного тренера. Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий специалист Арда Туран подписал контракт с "Шахтером", однако официального подтверждения еще не было. Похоже, что клуб готовит публичную презентацию на экранах ТРЦ в Киеве.
Популярное сейчас
- “Днепряне” при делах. Финалисты Лиги Европы-2015, которые до сих пор в профессии
- Мирон Маркевич: Мне очень жаль этот клуб и его фанатов
- "Это жизнь и надо понимать и принимать ситуацию такой, какая она есть": Кучер – о грядущих изменениях в Черноморце
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
Комментарии 3