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"Конечно, нужно было провести сезон лучше". Младен Бартулович оценил выступления Зари в этом сезоне
Комментарий от наставника команды
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович дал итоговое интервью, в котором поделился впечатлениями от сезона и рассказал о планах о тренировочных сборах.
"У нас были разные матчи, в некоторых из них нам нужно было выжимать больше. После первого круга нам надо было определиться с игроками, которые останутся в команде. После зимних сборов у нас был неплохой отрезок, а потом, после паузы на матчи сборных, у нас начались проблемы, результаты стали нестабильными, но были хорошие матчи с "Шахтером" и "Динамо". Конечно, нужно было провести сезон лучше, побороться за еврокубковые места. Необходимо работать дальше и строить команду. Нужна конкуренция, чтобы ребята работали еще лучше и прогрессировали.
Мы планируем провести тренировочные сборы в Словении, как и в прошлом году. Там очень хорошие условия и спарринги. Мы были там в прошлом году, нам все понравилось. Планируем снова туда поехать".
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Напомним, ранее появлялась информация о том, что "Зарю" может возглавить наставник другого украинского клуба.
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