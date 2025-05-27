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"Конечно, нужно было провести сезон лучше". Младен Бартулович оценил выступления Зари в этом сезоне

Премьер-лига

Комментарий от наставника команды

"Конечно, нужно было провести сезон лучше". Младен Бартулович оценил выступления Зари в этом сезоне

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович дал итоговое интервью, в котором поделился впечатлениями от сезона и рассказал о планах о тренировочных сборах.

"У нас были разные матчи, в некоторых из них нам нужно было выжимать больше. После первого круга нам надо было определиться с игроками, которые останутся в команде. После зимних сборов у нас был неплохой отрезок, а потом, после паузы на матчи сборных, у нас начались проблемы, результаты стали нестабильными, но были хорошие матчи с "Шахтером" и "Динамо". Конечно, нужно было провести сезон лучше, побороться за еврокубковые места. Необходимо работать дальше и строить команду. Нужна конкуренция, чтобы ребята работали еще лучше и прогрессировали.

Мы планируем провести тренировочные сборы в Словении, как и в прошлом году. Там очень хорошие условия и спарринги. Мы были там в прошлом году, нам все понравилось. Планируем снова туда поехать".

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Напомним, ранее появлялась информация о том, что "Зарю" может возглавить наставник другого украинского клуба.

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Андрей Журба
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