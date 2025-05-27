"Конечно, нужно было провести сезон лучше". Младен Бартулович оценил выступления Зари в этом сезоне

Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович дал итоговое интервью, в котором поделился впечатлениями от сезона и рассказал о планах о тренировочных сборах.

"У нас были разные матчи, в некоторых из них нам нужно было выжимать больше. После первого круга нам надо было определиться с игроками, которые останутся в команде. После зимних сборов у нас был неплохой отрезок, а потом, после паузы на матчи сборных, у нас начались проблемы, результаты стали нестабильными, но были хорошие матчи с "Шахтером" и "Динамо". Конечно, нужно было провести сезон лучше, побороться за еврокубковые места. Необходимо работать дальше и строить команду. Нужна конкуренция, чтобы ребята работали еще лучше и прогрессировали.

Мы планируем провести тренировочные сборы в Словении, как и в прошлом году. Там очень хорошие условия и спарринги. Мы были там в прошлом году, нам все понравилось. Планируем снова туда поехать".