"Интересный и исторический сезон". Президент Вереса подвел итоги выступлений команды

Президент "Вереса" Иван Надеин подвел итоги сезона 2024/25.

"Это был интересный и исторический сезон. Команда установила новый рекорд - 36 очков в чемпионате. Это лучший показатель в истории выступлений в УПЛ. Сезон показал, что мы стали командой, которую уважают. Мы выполнили главную задачу на сезон - избежали вылета и переходных матчах.

Также, в течение года мы осуществили несколько трансферов на выход. Это означает, что наши футболисты растут как актив. Мы сумели пригласить качественных новичков - это означает, что футболисты понимают, что в "Вересе" можно развиваться", - сказал Надеин во время заседания наблюдательного совета клуба.