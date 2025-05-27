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"Интересный и исторический сезон". Президент Вереса подвел итоги выступлений команды
Клуб установил новый рекорд по очкам в чемпионате
Фото - НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин подвел итоги сезона 2024/25.
"Это был интересный и исторический сезон. Команда установила новый рекорд - 36 очков в чемпионате. Это лучший показатель в истории выступлений в УПЛ. Сезон показал, что мы стали командой, которую уважают. Мы выполнили главную задачу на сезон - избежали вылета и переходных матчах.
Также, в течение года мы осуществили несколько трансферов на выход. Это означает, что наши футболисты растут как актив. Мы сумели пригласить качественных новичков - это означает, что футболисты понимают, что в "Вересе" можно развиваться", - сказал Надеин во время заседания наблюдательного совета клуба.
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