Ротань еще не подписал контракт с Полесьем - его будущее решит встреча с Буткевичем

Информация о подписании главным тренером "Александрии" Русланом Ротанем контракта с "Полесьем" пока что не соответствует действительности, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 43-летний специалист до сих пор не покинул "горожан" и в разговоре с руководством клуба взял несколько дней на окончательное принятие решения.

Ключевым фактором в определении судьбы Ротаня станет его личная встреча с Геннадием Буткевичем. Сегодня, 27 мая президент "Полесья" отмечает свой 67-й день рождения. Соответственно, с потенциальным тренером своего клуба должен увидеться завтра-послезавтра.

Ожидается, что на этой встрече стороны окончательно утвердят все детали долгосрочного сотрудничества, после чего и будет принято окончательное решение.

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Ранее в СМИ также была информация, что Ротань может перейти в "Металлист 1925".