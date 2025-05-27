Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник

Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру.

По информации Telegram-канала "Inside UPL", Руслан Ротань может продолжить карьеру в житомирском "Полесье".

"Александрия" уже работает над вопросом нового наставника клуба и в шорт-листе "горожан" есть фамилия нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена - экс-тренера "Металлиста 1925".

"Как нам стало известно, в шорт-листе "горожан" фигурирует фамилия нидерландского специалиста - а именно Патрика Ван Леувена, который стал не нужен "Металлисту 1925".

Пока нельзя сказать наверняка, что именно он возглавит команду, но его кандидатура, из того что мы слышали, действительно рассматривается", - написал источник.