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Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник

Премьер-лига
Обновлено

Он уже работал в УПЛ

Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник

instagram.com/fcolexandriya

Новина українською

Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру.

По информации Telegram-канала "Inside UPL", Руслан Ротань может продолжить карьеру в житомирском "Полесье".

"Александрия" уже работает над вопросом нового наставника клуба и в шорт-листе "горожан" есть фамилия нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена - экс-тренера "Металлиста 1925".

"Как нам стало известно, в шорт-листе "горожан" фигурирует фамилия нидерландского специалиста - а именно Патрика Ван Леувена, который стал не нужен "Металлисту 1925".

Пока нельзя сказать наверняка, что именно он возглавит команду, но его кандидатура, из того что мы слышали, действительно рассматривается", - написал источник.

Фаворитом на назначение главным тренером является ассистент Руслана Ротаня - Алексей Антонов.

"Впрочем, главным претендентом на должность тренера остается Алексей Антонов - ассистент Ротаня в штабе", - написали на канале.

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Напомним, что по итогам сезона 2024/25, "Александрия" заняла второе место в таблице УПЛ и попала в квалификацию Лиги Конференций.

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Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Владислав Прийменко
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