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Капитан Оболони назвал человека, который спас клуб от вылета из УПЛ

Премьер-лига

Взгляд изнутри

Капитан Оболони назвал человека, который спас клуб от вылета из УПЛ

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Капитан и полузащитник "Оболони" Владислав Приймак считает, что приход на тренерский мостик Сергея Шищенко помог "пивоварам" сохранить прописку в УПЛ.

"Не буду оригинальным, когда скажу, что подавляющее большинство экспертов после стартовых неудач считали нас главными претендентами на вылет. Однако мы доказали, что нас рано начали хоронить.

Все кардинально изменилось с появлением у руля Сергея Шищенко. И речь идет собственно не только о тренировочном процессе, но и значительном расширении тактического арсенала, микроклимате в команде. Бросалось в глаза, что новый тренерский штаб пытается учитывать каждую мелочь. Постепенно это начало приносить дивиденды.

И после продуктивно проведенного турецкого сбора, качественной селекционной работы, «Оболонь» весной уже была совсем другой командой. Боеспособной, уверенной в своих силах, со стабильным составом, что способствовало стабилизации игры.

Больше всего запомнились матчи с "Вересом" в Ровно, с "Динамо", в котором мы хотя и крупно проиграли, но не по игре, ведь по созданным голевым моментам превосходили чемпиона.

Открытием сезона смело можно назвать нашего 18-летнего вратаря Дениса Марченко. Он часто выручал.

Сейчас важно качественно поработать над допущенными ошибками, сделать правильные выводы. Если сохранится нынешний состав и при условии укрепления нескольких позиций, то, убежден, что и в дальнейшем будем прогрессировать.

В качестве примера надо брать "Александрию". Когда "горожан"только возглавил Руслан Ротань, то у них далеко не все получалось. Но клубные боссы доверяли руководителю, во всем поддерживали. И были вознаграждены: совместными усилиями "Александрия" стала грозой авторитетов, заслуженно завоевав серебряные медали", - сказал Приймак.

Напомним, "Оболонь" финишировала в текущем сезоне украинской Премьер-лиги на 11-м месте. Шищенко возглавил киевский клуб 5 сентября 2024 года.

Читайте такжеШищенко: Многие и эксперты, и люди уже думали, что Оболонь вылетит

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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