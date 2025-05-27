  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Уже работал с клубом. Рух определился с новым тренером, - Источник

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже работал с клубом. Рух определился с новым тренером, - Источник

Премьер-лига

Интересно получается

Уже работал с клубом. Рух определился с новым тренером, - Источник

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" определился с новым тренером.

Журналист Игорь Бурбас заявил, что львовский клуб нашел кандидата на наставника клуба. Им должен стать Иван Федык.

Контракт Виталия Пономарева с клубом закончился и он возглавит "ЛНЗ".

"Федык уже возглавлял первую команду в 2020-2021 годах, затем вернулся в Винники и до последнего работал главным в команде "Рух-2", которую недавно расформировали", - сообщил источник.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За "Рух-2" Федык в статусе тренера провел 18 матчей, в которых одержал 10 побед, 3 ничьи и 5 поражений. С клубом он занял второе место в группе А Второй Лиги.

По теме
yellow-arrow
15 из 30. Голкипер Александрии провел наибольшее количество "сухих" матчей за сезон в УПЛ
yellow-arrow
Саленко-младший заявил, что его карьера в Динамо U-19 закончена
yellow-arrow
Капитан Оболони назвал человека, который спас клуб от вылета из УПЛ
Рух (Львов) Иван Федык
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miruk 81 (львів)
27.05.2025 в 16:19
Ясно, 10-12 місце забезпечено
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
miruk 81 (львів)
27.05.2025 в 16:19
Ясно, 10-12 місце забезпечено
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости