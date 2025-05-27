Уже работал с клубом. Рух определился с новым тренером, - Источник

"Рух" определился с новым тренером.

Журналист Игорь Бурбас заявил, что львовский клуб нашел кандидата на наставника клуба. Им должен стать Иван Федык.

Контракт Виталия Пономарева с клубом закончился и он возглавит "ЛНЗ".

"Федык уже возглавлял первую команду в 2020-2021 годах, затем вернулся в Винники и до последнего работал главным в команде "Рух-2", которую недавно расформировали", - сообщил источник.

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За "Рух-2" Федык в статусе тренера провел 18 матчей, в которых одержал 10 побед, 3 ничьи и 5 поражений. С клубом он занял второе место в группе А Второй Лиги.