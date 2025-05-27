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Саленко-младший заявил, что его карьера в Динамо U-19 закончена
Но не карьера в футболе
фото из соцсетей
20-летний полузащитник "
"Эти три года пролетели незаметно. Среди эмоций хочется сказать многое, но остановлюсь на главных, по моему мнению, словах. Я благодарен всем, с кем работал в это время.
Мы пережили много эмоций, поняли свои ошибки не только в футболе, но и как люди. Желаю всем только хороших и положительных моментов в жизни.
Для меня путь к U-19 закончился, но не как дальнейшая футбольная карьера.
Также хочу поблагодарить защитников Украины за возможность играть, развиваться и показывать свой уровень не только в пределах нашей страны, но и во всем мире Добро победит зло, Украина будет независимой!", - написал Саленко в Инстаграм.
Стоит отметить, что так как контракт игрока с "Динамо" рассчитан до 2029 года, можно предположить, что Саленко будет играть или за первую команду киевлян, или за команду U-21, если єтот чемпионат будет возобновлен.
Саленко в сезоне 2024/25 провел за первую команду Динамо 2 матча, а также стал чемпионом в составе U-19 (26 матчей, 5 голов).
Также в текущем сезоне хавбек дебютировал в первой команде "Динамо" в УПЛ и Лиге Европы, сыграв в обеих турнирах по два матча.
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