Саленко-младший заявил, что его карьера в Динамо U-19 закончена

20-летний полузащитник " Динамо " Роман Саленко, сын известного в прошлом игрока киевлян Олега Саленко, заявил о том, что он закончил выступления за юношескую команду "Динамо" U-19.

"Эти три года пролетели незаметно. Среди эмоций хочется сказать многое, но остановлюсь на главных, по моему мнению, словах. Я благодарен всем, с кем работал в это время.

Мы пережили много эмоций, поняли свои ошибки не только в футболе, но и как люди. Желаю всем только хороших и положительных моментов в жизни.

Для меня путь к U-19 закончился, но не как дальнейшая футбольная карьера.

Также хочу поблагодарить защитников Украины за возможность играть, развиваться и показывать свой уровень не только в пределах нашей страны, но и во всем мире Добро победит зло, Украина будет независимой!", - написал Саленко в Инстаграм.