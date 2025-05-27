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Саленко-младший заявил, что его карьера в Динамо U-19 закончена

Премьер-лига
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Но не карьера в футболе

Саленко-младший заявил, что его карьера в Динамо U-19 закончена

фото из соцсетей

Новина українською

20-летний полузащитник "Динамо" Роман Саленко, сын известного в прошлом игрока киевлян Олега Саленко, заявил о том, что он закончил выступления за юношескую команду "Динамо" U-19.

"Эти три года пролетели незаметно. Среди эмоций хочется сказать многое, но остановлюсь на главных, по моему мнению, словах. Я благодарен всем, с кем работал в это время.

Мы пережили много эмоций, поняли свои ошибки не только в футболе, но и как люди. Желаю всем только хороших и положительных моментов в жизни.

Для меня путь к U-19 закончился, но не как дальнейшая футбольная карьера.

Также хочу поблагодарить защитников Украины за возможность играть, развиваться и показывать свой уровень не только в пределах нашей страны, но и во всем мире Добро победит зло, Украина будет независимой!", - написал Саленко в Инстаграм.

Стоит отметить, что так как контракт игрока с "Динамо" рассчитан до 2029 года, можно предположить, что Саленко будет играть или за первую команду киевлян, или за команду U-21, если єтот чемпионат будет возобновлен.

Саленко в сезоне 2024/25 провел за первую команду Динамо 2 матча, а также стал чемпионом в составе U-19 (26 матчей, 5 голов).

Также в текущем сезоне хавбек дебютировал в первой команде "Динамо" в УПЛ и Лиге Европы, сыграв в обеих турнирах по два матча.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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