15 из 30. Голкипер Александрии провел наибольшее количество "сухих" матчей за сезон в УПЛ

Голкипер " Александрии " Георгий Ермаков закончил сезон УПЛ 2024/25 с лучшим показателем сухих матчей среди всех вратарей чемпионата.

23-летний кипер провел все 30 матчей своей команды в нынешнем чемпионате, в которых в ровно половине – в 15 поединках сохранил свои ворота "сухими" и пропустил всего 22 мяча.

Второе место в рейтинге вратарей занял Иван Пахолюк из "Колоса", в активе которого – 11 матчей без пропущенных голов за 26 сыгранных туров.

Третье место разделили сразу четыре голкипера: Андрей Клищук ("Кривбасс"), Дмитрий Ледвий ("Рух"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер") и Павел Исенко ("Ворскла"). У каждого из них – по 10 сухих матчей.

Также Ермаков был признан лучшим кипером сезона по версии УПЛ.

Рейтинг вратарей УПЛ по количеству сухих матчей в сезоне 2024/25