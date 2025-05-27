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15 из 30. Голкипер Александрии провел наибольшее количество "сухих" матчей за сезон в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

По всем показателям - лучший голкипер сезона в УПЛ

15 из 30. Голкипер Александрии провел наибольшее количество "сухих" матчей за сезон в УПЛ

Фото: Instagram

Новина українською

Голкипер "Александрии" Георгий Ермаков закончил сезон УПЛ 2024/25 с лучшим показателем сухих матчей среди всех вратарей чемпионата.

23-летний кипер провел все 30 матчей своей команды в нынешнем чемпионате, в которых в ровно половине – в 15 поединках сохранил свои ворота "сухими" и пропустил всего 22 мяча.

Второе место в рейтинге вратарей занял Иван Пахолюк из "Колоса", в активе которого – 11 матчей без пропущенных голов за 26 сыгранных туров.

Третье место разделили сразу четыре голкипера: Андрей Клищук ("Кривбасс"), Дмитрий Ледвий ("Рух"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер") и Павел Исенко ("Ворскла"). У каждого из них – по 10 сухих матчей.

Также Ермаков был признан лучшим кипером сезона по версии УПЛ.

Рейтинг вратарей УПЛ по количеству сухих матчей в сезоне 2024/25

  • 1. Георгий Ермаков ("Александрия") – 15 сухих матчей
  • 2. Иван Пахолюк ("Колос") – 11
  • 3–6. Дмитрий Ризнык ("Шахтер") – 10
  • 3–6. Андрей Клищук ("Кривбасс") – 10
  • 3–6. Дмитрий Ледвий ("Рух") – 10
  • 3–6. Павел Исенко ("Ворскла") – 10
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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