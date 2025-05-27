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15 из 30. Голкипер Александрии провел наибольшее количество "сухих" матчей за сезон в УПЛ
По всем показателям - лучший голкипер сезона в УПЛ
Фото: Instagram
Голкипер "
23-летний кипер провел все 30 матчей своей команды в нынешнем чемпионате, в которых в ровно половине – в 15 поединках сохранил свои ворота "сухими" и пропустил всего 22 мяча.
Второе место в рейтинге вратарей занял Иван Пахолюк из "Колоса", в активе которого – 11 матчей без пропущенных голов за 26 сыгранных туров.
Третье место разделили сразу четыре голкипера: Андрей Клищук ("Кривбасс"), Дмитрий Ледвий ("Рух"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер") и Павел Исенко ("Ворскла"). У каждого из них – по 10 сухих матчей.
Также Ермаков был признан лучшим кипером сезона по версии УПЛ.
Рейтинг вратарей УПЛ по количеству сухих матчей в сезоне 2024/25
- 1. Георгий Ермаков ("Александрия") – 15 сухих матчей
- 2. Иван Пахолюк ("Колос") – 11
- 3–6. Дмитрий Ризнык ("Шахтер") – 10
- 3–6. Андрей Клищук ("Кривбасс") – 10
- 3–6. Дмитрий Ледвий ("Рух") – 10
- 3–6. Павел Исенко ("Ворскла") – 10
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