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"Чтобы нас всегда уважали", - спортдир Вереса рассказал о планах клуба на следующий сезон

Премьер-лига
Обновлено

Клуб летом намерен подписать 5-6 новичков

"Чтобы нас всегда уважали", - спортдир Вереса рассказал о планах клуба на следующий сезон

Фото: НК Верес

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Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал о трансферной политике клуба на следующий сезон.

"Верес" должен закрепиться в УПЛ, чтобы нас всегда уважали. Поэтому мы должны качественно усилиться. Мы продолжаем придерживаться идеи вовлечения в первую команду нашей молодежи, но эта молодежь должна доказывать свое право играть на таком уровне. На перспективу – это только наша молодежь.

Взрослые игроки, которые придут в команду летом – должны уже сегодня и без времени на адаптацию быть готовы помочь первой команде. Пока мы собираемся усилиться пятью-шестью новичками, - рассказал Габовда.

Напомним, что минувший сезон "Верес" завершил на 9-м месте в УПЛ, набрав 36 очков.

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Юрий Габовда Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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