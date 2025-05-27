Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Чтобы нас всегда уважали", - спортдир Вереса рассказал о планах клуба на следующий сезон
Клуб летом намерен подписать 5-6 новичков
Фото: НК Верес
Спортивный директор "
"Верес" должен закрепиться в УПЛ, чтобы нас всегда уважали. Поэтому мы должны качественно усилиться. Мы продолжаем придерживаться идеи вовлечения в первую команду нашей молодежи, но эта молодежь должна доказывать свое право играть на таком уровне. На перспективу – это только наша молодежь.
Взрослые игроки, которые придут в команду летом – должны уже сегодня и без времени на адаптацию быть готовы помочь первой команде. Пока мы собираемся усилиться пятью-шестью новичками, - рассказал Габовда.
Напомним, что минувший сезон "Верес" завершил на 9-м месте в УПЛ, набрав 36 очков.
Популярное сейчас
- Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник
- “Днепряне” при делах. Финалисты Лиги Европы-2015, которые до сих пор в профессии
- Туран подписал контракт с Шахтером - Романо
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства