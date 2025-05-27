"Чтобы нас всегда уважали", - спортдир Вереса рассказал о планах клуба на следующий сезон

Спортивный директор " Вереса " Юрий Габовда рассказал о трансферной политике клуба на следующий сезон.

"Верес" должен закрепиться в УПЛ, чтобы нас всегда уважали. Поэтому мы должны качественно усилиться. Мы продолжаем придерживаться идеи вовлечения в первую команду нашей молодежи, но эта молодежь должна доказывать свое право играть на таком уровне. На перспективу – это только наша молодежь.

Взрослые игроки, которые придут в команду летом – должны уже сегодня и без времени на адаптацию быть готовы помочь первой команде. Пока мы собираемся усилиться пятью-шестью новичками, - рассказал Габовда.