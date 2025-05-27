Луиш Каштру, но не тот. Шахтер рассматривал не только вариант с Ардой Тураном

45-летний португальский тренер Луиш Каштру (не тот, который уже работал с " Шахтером "), который сейчас работает с французским "Дюнкерком" в Лиге 2, получал предложение от "горняков" возглавить донецкую команду этим летом. Об этом писали французские СМИ.

Впрочем, по данным Sport.ua, португалец тактично отказал "Шахтеру" и не захотел переезжать в Украину, дав понять, что намерен оставаться в Европе.

После этого "Шахтер" ускорил переговоры с турком Ардой Тураном, который в ближайшее время и возглавит команду.

Отметим, что Каштру работает во Франции с сентября прошлого года и за короткое время смог кардинально изменить игру команды. Несмотря на ограниченный бюджет, тренер вывел "Дюнкерк" из зоны аутсайдеров в борьбу за повышение в классе. В итоге, команда не смогла повыситься в классе не пройдя сито плей-офф.