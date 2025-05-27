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Луиш Каштру, но не тот. Шахтер рассматривал не только вариант с Ардой Тураном
Но португалец из Франции ответил отказом
фото из свободных источников
45-летний португальский тренер Луиш Каштру (не тот, который уже работал с "
Впрочем, по данным Sport.ua, португалец тактично отказал "Шахтеру" и не захотел переезжать в Украину, дав понять, что намерен оставаться в Европе.
После этого "Шахтер" ускорил переговоры с турком Ардой Тураном, который в ближайшее время и возглавит команду.
Отметим, что Каштру работает во Франции с сентября прошлого года и за короткое время смог кардинально изменить игру команды. Несмотря на ограниченный бюджет, тренер вывел "Дюнкерк" из зоны аутсайдеров в борьбу за повышение в классе. В итоге, команда не смогла повыситься в классе не пройдя сито плей-офф.
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